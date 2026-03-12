©2026 LAPONE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

INIが、3月27日に全国公開するライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』の公開を記念して、舞台挨拶および、全国の上映劇場での舞台挨拶付き上映会の実施を発表した。

公開記念舞台挨拶は、映画公開日の3月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて実施し、その模様を全国の上映劇場のスクリーンにて生中継で観ることができる。イベントへの応募詳細については、INIオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。

さらに、本作のバリアフリー上映の実施も決定した。『HELLO! MOVIE』方式を採用した、視覚障がい者用音声ガイド、聴覚障がい者用日本語字幕が利用可能だという。音声ガイド付き上映は、『HELLO! MOVIE』アプリをインストールしたスマートフォン等の携帯端末を持っていれば、誰でも全ての上映劇場にて楽しむことができる。日本語字幕上映は、専用メガネ機器に『HELLO! MOVIE』アプリをダウンロードし、専用マイクをつけることで、全ての上映劇場にて楽しめるとのことだ。なお、スクリーンに字幕を表示する日本語字幕付き上映は別途、一部劇場にて期間限定で上映される。詳細はシアターリストを確認してほしい。

また現在、ムビチケ前売券が各種発売しており、ムビチケ前売券の販売は3月26日までとなっている。

◾️ムビチケ前売券（カード） ○劇場限定ムビチケ前売券（カード）※数量限定・全12種

税込価格：2,500円

発売日：第1弾2026年2月27日（金）〜集合・池粼理人・尾崎匠海・木村柾哉

第2弾2026年3月6日（金）〜後藤威尊・佐野雄大・許豊凡・郄塚大夢

第3弾2026年3月13日（金）〜田島将吾・西洸人・藤牧京介・松田迅

※数量限定のため各種なくなり次第販売終了となります。

※メンバーのビジュアルが入ったムビチケ前売券(カード)は、上映劇場(一部劇場を除く)での限定販売となります。

※購入特典はありません。 ○通販限定ムビチケ前売券（カード）※数量限定・全1種

税込価格：2,500円

発売日：2026年2月27日（金）12:00〜3月26日（木）23:59

特典：オリジナルフォトカード(11種ランダム)

通販限定のご購入者限定でオリジナルフォトカード(11種ランダム)を1枚プレゼント ▼購入

メイジャー：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M87003895041

MOVIE WALKER STORE：https://store.moviewalker.jp/item/detail/3998?ref=official

※数量限定のため各種なくなり次第販売終了となります。

※送料はお客様負担となります。 ○ムビチケ前売券(オンライン)（デジタル特典付き）

※オンライン券のためムビチケカードは手に入りません

税込価格：2,500円

販売期間：2026年2月27日（金）12:00〜3月26日（木）23:59

デジタル特典：オリジナルスマホ壁紙

オンラインご購入者限定でオリジナルスマホ壁紙をプレゼント

購入：https://ticket.moviewalker.jp/film/092025?from=official