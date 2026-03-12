INI、ライブフィルム公開記念舞台挨拶＆全国の劇場で生中継決定。バリアフリー上映実施も
INIが、3月27日に全国公開するライブ映画『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』の公開を記念して、舞台挨拶および、全国の上映劇場での舞台挨拶付き上映会の実施を発表した。
公開記念舞台挨拶は、映画公開日の3月27日に東京・TOHOシネマズ新宿にて実施し、その模様を全国の上映劇場のスクリーンにて生中継で観ることができる。イベントへの応募詳細については、INIオフィシャルサイトをチェックしていただきたい。
さらに、本作のバリアフリー上映の実施も決定した。『HELLO! MOVIE』方式を採用した、視覚障がい者用音声ガイド、聴覚障がい者用日本語字幕が利用可能だという。音声ガイド付き上映は、『HELLO! MOVIE』アプリをインストールしたスマートフォン等の携帯端末を持っていれば、誰でも全ての上映劇場にて楽しむことができる。日本語字幕上映は、専用メガネ機器に『HELLO! MOVIE』アプリをダウンロードし、専用マイクをつけることで、全ての上映劇場にて楽しめるとのことだ。なお、スクリーンに字幕を表示する日本語字幕付き上映は別途、一部劇場にて期間限定で上映される。詳細はシアターリストを確認してほしい。
また現在、ムビチケ前売券が各種発売しており、ムビチケ前売券の販売は3月26日までとなっている。
◾️公開記念舞台挨拶
日時：2026年3月27日（金）19:15の回上映前舞台挨拶
会場：TOHOシネマズ新宿
登壇者（予定）：INI
▼料金
全席指定：2,900円均一
・プレミアボックスシート：上記料金＋1,000円
・プレミアラグジュアリーシート：上記料金＋3,000円
※当日、ご来場いただく方全員のご本人様確認を実施いたします。必ず指定の身分証をお持ちの上、お越しください。
＜INI OFFICIAL FANCLUB会員限定受付（抽選）＞
・受付期間:3/12（木）12:00〜3/15（日）23:59
・当選発表:3/19（木）18:00頃より順次
・購入制限:お1人様1回2枚まで
・決済方法:クレジットカードのみ
詳細：https://ini‐official.com/feature/xquare_masterpiece_livefilm
◾️ムビチケ前売券（カード）
○劇場限定ムビチケ前売券（カード）※数量限定・全12種
税込価格：2,500円
発売日：第1弾2026年2月27日（金）〜集合・池粼理人・尾崎匠海・木村柾哉
第2弾2026年3月6日（金）〜後藤威尊・佐野雄大・許豊凡・郄塚大夢
第3弾2026年3月13日（金）〜田島将吾・西洸人・藤牧京介・松田迅
※数量限定のため各種なくなり次第販売終了となります。
※メンバーのビジュアルが入ったムビチケ前売券(カード)は、上映劇場(一部劇場を除く)での限定販売となります。
※購入特典はありません。
○通販限定ムビチケ前売券（カード）※数量限定・全1種
税込価格：2,500円
発売日：2026年2月27日（金）12:00〜3月26日（木）23:59
特典：オリジナルフォトカード(11種ランダム)
通販限定のご購入者限定でオリジナルフォトカード(11種ランダム)を1枚プレゼント
▼購入
メイジャー：https://www.major-j.com/cinema_information.php?id=M87003895041
MOVIE WALKER STORE：https://store.moviewalker.jp/item/detail/3998?ref=official
※数量限定のため各種なくなり次第販売終了となります。
※送料はお客様負担となります。
○ムビチケ前売券(オンライン)（デジタル特典付き）
※オンライン券のためムビチケカードは手に入りません
税込価格：2,500円
販売期間：2026年2月27日（金）12:00〜3月26日（木）23:59
デジタル特典：オリジナルスマホ壁紙
オンラインご購入者限定でオリジナルスマホ壁紙をプレゼント
購入：https://ticket.moviewalker.jp/film/092025?from=official
◾️『2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE] - LIVE FILM』
公開日：2026年3月27日（金）
出演：池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅
監督：オ・ユンドン
製作：CJ4DPLEX
配給：TOHO NEXT 吉本興業
協力：LAPONE ENTERTAINMENT
特設サイト： https://ini-official.com/feature/xquare_masterpiece_livefilm