板歯目が、4月22日にリリースする2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より、収録曲「FREEMAN」を先行配信リリースした。

今作はドラムの庵原大和が作詞、作曲を担当している。「自由」をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められており、爽快感のあるテンポの良いメロディーラインに、千乂詞音（Vo）の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな1曲になっているという。

さらに、「FREEMAN」のスタジオセッションライブ映像も公開中なので、こちらも是非チェックしてほしい。

なお5月からは、2nd EPを引っ提げた＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞の開催も決定している。全国8都市を巡るツアーで、ファイナルの東京・渋谷O-WESTは、キャリア最大キャパシティのワンマン公演を行う。

◾️2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』

2026年4月22日（水）リリース ▼収録曲

1.黄色い

2.スランプメーカー

3.心底心中したい

4.悪口

5.FREEMAN

6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY ▼先行配信「FREEMAN」

https://orcd.co/freeman

◾️＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞ 2026年

5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京

5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭

5月31日 （日） 福岡・福岡OP’s w/ テレビ大陸音頭

6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN ※対バンあり

6月3日 （水） 大阪・ANIMA ※対バンあり

6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET ※対バンあり

6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s

6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE） ▼チケット情報

＜料金＞前売り \4,000／前売り（U-22）\3,500

＜オフィシャル2次先行＞

https://eplus.jp/banshimoku/

〜3月28日（土）23:59

◾️その他ライブ情報 ▼国内

4月12日（日）SYNCHRONICITY’26

4月18日（土）札幌IMPACT

4月27日 （月）大和自主企画 新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie

5月4日（月） VIVA LA ROCK 2026 ▼海外

3月13日（金）SXSW TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA

Global Stage @ Downright Austin Backyard