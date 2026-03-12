板歯目、2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より「FREEMAN」先行配信リリース＆スタジオセッションライブ映像公開
板歯目が、4月22日にリリースする2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』より、収録曲「FREEMAN」を先行配信リリースした。
今作はドラムの庵原大和が作詞、作曲を担当している。「自由」をテーマに理屈など何にも縛られず、開放的かつポジティブにこの世界を生き抜いていくというメッセージが込められており、爽快感のあるテンポの良いメロディーラインに、千乂詞音（Vo）の迫力のある歌声がマッチしたエネルギッシュな1曲になっているという。
さらに、「FREEMAN」のスタジオセッションライブ映像も公開中なので、こちらも是非チェックしてほしい。
なお5月からは、2nd EPを引っ提げた＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞の開催も決定している。全国8都市を巡るツアーで、ファイナルの東京・渋谷O-WESTは、キャリア最大キャパシティのワンマン公演を行う。
◾️2nd EP『なんてHAPPY LUCKY』
2026年4月22日（水）リリース
▼収録曲
1.黄色い
2.スランプメーカー
3.心底心中したい
4.悪口
5.FREEMAN
6.HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY HAPPY
▼先行配信「FREEMAN」
https://orcd.co/freeman
◾️＜板歯目 LIVE TOUR 2026 〜なんてHAPPY LUCKYツアー〜＞
2026年
5月9日（土） 宮城・仙台enn 3rd w/ テレビ大陸音頭、鉄風東京
5月10日 （日） 新潟・新潟GOLDEN PIGS BLACK w/ テレビ大陸音頭
5月31日 （日） 福岡・福岡OP’s w/ テレビ大陸音頭
6月2日 （火） 香川・高松sound space RIZIN ※対バンあり
6月3日 （水） 大阪・ANIMA ※対バンあり
6月16日 （火） 愛知・CLUB UPSET ※対バンあり
6月18日 （木） 岡山・CRAZY MAMA 2nd Room w/ the奥歯’s
6月26日 （金） 東京・渋谷O-WEST （ONE MAN LIVE）
▼チケット情報
＜料金＞前売り \4,000／前売り（U-22）\3,500
＜オフィシャル2次先行＞
https://eplus.jp/banshimoku/
〜3月28日（土）23:59
◾️その他ライブ情報
▼国内
4月12日（日）SYNCHRONICITY’26
4月18日（土）札幌IMPACT
4月27日 （月）大和自主企画 新代田FEVER w/少年キッズボウイ、Doxie
5月4日（月） VIVA LA ROCK 2026
▼海外
3月13日（金）SXSW TOKYO CALLING×INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA
Global Stage @ Downright Austin Backyard
