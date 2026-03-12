原因は自分にある。（通称・ゲンジブ）が、最新EP『文藝解体新書』を発表し、発売当日の3月11日にリリース記念の生配信をYouTube公式チャンネルにて開催した。

前作『テトラヘドロン』以来、1年3カ月ぶりのEPとなる今作のコンセプトは“文学”。日本文学の名著にインスパイアされた新曲に、春夏秋冬それぞれの描写や感情を織り交ぜた4曲を収録している。そんな作品内容にちなみ、この生配信は角川武蔵野ミュージアムで実施された。高さ約8メートルに及ぶ巨大な書架が壁一面をびっしり埋めつくす空間で、EPについての深堀トークと企画を行ったほか、当日同会場で撮影されたリード曲「ニヒリズムプリズム」のスペシャルパフォーマンス映像も公開して、画面越しに1万人の観測者（ゲンジブファンの呼称）とリリースを祝った。

白をベースに金銀、赤を差し込んだ和洋折衷の艶やかな衣装で7人が登場すると、まずは長野凌大が今回のEPに“文学”のコンセプトを掲げた理由を告白。「ツアーやフェス、テレビ出演などで新しい観測者と出会う機会が多かったなかで、ゲンジブといえば言葉遊び、日本語の面白さをデビューのときから表現してきたので、あらためて日本の偉大な作品をゲンジブ流に解釈したときに、現代の音楽としてどういう曲ができるのか？という実験的なことをやってみたかった。そこに4曲入りということで一貫性を持たせようと、それぞれに春夏秋冬という制約をつけた」と明かしてくれた。



また、初回限定盤には新曲4曲に加えて、桜木雅哉が出演したABCテレビドラマ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』のオープニング曲「トレモロ」と、吉澤要人が主演する読売テレビドラマ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌「NOW」の2曲がボーナストラックとして収録されており、桜木は「感無量」、吉澤は「嬉しい限り」と感慨深げ。武藤潤は「明るくて青春を感じる2曲。ボーナストラックとしてEPにいい味を出してくれている」、大倉空人は「ドラマを通じて、最近、僕らのことを知ってくれた人も手に取りやすいEPになっている」と伝えた。

ここからは新曲4曲についてのトーク。春をテーマにしたリード曲「ニヒリズムプリズム」は、ゲンジブの代表曲を数多く手掛ける久下真音が梶井基次郎の『蒼穹』を題材に作った曲で、杢代和人は「初めて聴いたとき、虚無が多すぎて驚きました！ 転調するDメロがとんでもなくカッコよくて、原因は自分にある。の進化が見せられる楽曲」と自信を見せた。



夏がテーマの「疾走」は太宰治の『走れメロス』が元になっており、吉澤は「タイトルの通り、本当に疾走感のある楽曲」とコメントしている。大倉も「楽曲だけ聞いたときに背中を押される応援歌になっているので、心が挫けそうなときや元気出したときに聴いてほしい」と話し、杢代は「ライブでは観測者と一緒に盛り上がれる曲」といった見解も寄せられた。

秋がテーマの「愛無常」は夏目漱石の『こころ』がインスパイア元で、小泉光咲は「この作品、すごく深いんですよね。三角関係を描いていたり、三部構成になっていたり。そんな重いストーリーを軽やかな音楽で聞かせるのもゲンジブらしい」と語った。



冬がテーマの「Silence」は、遠藤周作の『沈黙』をモチーフに、長野が「大好き」だというm-floの☆Taku Takahashiが楽曲を提供。「踏み絵という重いテーマの小説を恋愛に置き換え、トラックもゲンジブに今までにないツーステップで新しい化学反応が生まれた曲」と話した長野は「ラップをやりたい」と名乗り出たものの、最終的にラップは大倉と吉澤が担当することになったという。彼らにはm-floのラッパーであるVERBALっぽいラップの歌い方が☆Taku Takahashiから文章で伝授されたという裏話も披露された。

さらに「売れる本に欠かせないものは帯」ということで、『文藝解体新書』を本に見立ててメンバーそれぞれに帯のキャッチコピーを考える企画も。「数字大切なんですよ」と主張する杢代の『1000万部突破 ２０代男性「人生が変わった」』や、「端的にインパクトあるものを考えました！」という武藤による太字の『ゲンジ文』、思春期の吉澤をモデルにした虚無顔のイラストの横に『きょむ』とひらがなを置いて、視聴する１万人の爆笑をかった小泉など、個性豊かなアイディアが飛び出すなか、優勝したのはリーダーの吉澤。『言わずと知れた名著達は音楽に。本は読むもの。いいや、聴く時代が来たのかもしれない。』という「ガチで勝ちに来た」キャッチコピーで、長野から“オビ澤”の名を付けられた。



そして、当日に撮影したという「ニヒリズムプリズム」のスペシャルパフォーマンス映像が特別に公開された。360度を書架に囲まれた幻想的な空間で、長野が『文藝解体新書』と表紙に書かれた本を手に取るオープニングから、軽やかでシアトリカルな中にも、緊張感を備えたパフォーマンスを繰り広げていく。黄色から紫、赤と色を変える照明の中、鮮やかな衣装で舞い、一気に光があふれるサビでは一面の書棚を背に艶やかな微笑みを見せる7人に、観測者からは“かっこいい！”、“色気やばい”、“ビジュがよすぎる”といったコメントの嵐が。まさしく映像美の粋を集めたようなパフォーマンスは、生配信終了後もYouTubeで公開されているので、ぜひ目撃してほしい。

ここで大倉が「EPリリースと同時にお祝いしたいことがあります」と言い、当日23歳の誕生日を迎えた小泉へのサプライズプレゼントが登場した。無類のラーメン好きで知られる小泉だが、この会場は飲食禁止ということで、家系ラーメンの食品サンプルが贈られた。色つやから本物そっくりのサンプルに、小泉は大喜び。「こうやって誕生日にお仕事ができるのは当たり前じゃないですから、とても嬉しく思います。23歳はお兄さん感を出していきたいなと思います」と新たな1年への意気込みを表した。



この日、リリースされたEP『文藝解体新車』を引っ提げ、3月17日より全国5都市17公演におよぶツアー＜輪廻の箱庭＞を行う原因は自分にある。生配信という新しい形でのリリースイベントは観測者からも喜びの声が多かったとのことで「全観測者と一緒にリリースを祝えるのが、すごくいいですね」と、生配信の進行役を務めた大倉は感想を述べた。また、武藤は「EPは何回も聴いてほしい。特に『ニヒリズムプリズム』は『因果応報アンチノミー』から進化したゲンジブが見れる」と断言。最後に「“おかえりエンジョイ”から“アイムソーリー バイバイ”！」と2曲のサビ詞を引用して、記念すべき生配信は終了した。

文◎清水素子

写真◎saito daishi / takahashi marina

◾️EP『文藝解体新書』

2026年3月11日（水）発売

予約：https://lnk.to/genjibu_20260311ep 初回限定盤 通常盤 ◆デジタルシングル「NOW」

配信：https://umj.lnk.to/now.gnjb ▼CD収録内容 ※全形態共通4曲

1.ニヒリズムプリズム

2.疾走

3.愛無常

4.Silence

＜Bonus Track＞ ※初回限定盤のみ

5.トレモロ（ABCテレビ『修学旅行で仲良くないグループに入りました』オープニング曲）

6.NOW（読売テレビ『親友の「同棲して」に「うん」て言うまで』オープニング主題歌） ▼Blu-ray収録内容 ※初回限定盤のみ

「GNJB FC Limited Tour Laboratory -」2025.12.26 Zepp DiverCity(TOKYO)より4曲収録 ▼仕様

【初回限定盤】4,730円（税込）UPCH-7807

-トールサイズケース

-CD

-Blu-ray(15-20min)

-フォトブック P32

-グループトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-ユニットトレカ(全3種中ランダム1種封入)

-オリジナルステッカー 【通常盤】2,200円（税込）UPCH-2296

-CD

-ブックレットP8

-通常盤ソロトレカ (全7種中ランダム1種)

※通常盤ソロトレカは初回封入特典となります。 【大倉空人盤】2,200円（税込）UPCH-7808

-CD

-ブックレットP8

-大倉空人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【小泉光咲盤】2,200円（税込）UPCH-7809

-CD

-ブックレットP8

-小泉光咲ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【桜木雅哉盤】2,200円（税込）UPCH-7810

-CD

-ブックレットP8

-桜木雅哉ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【長野凌大盤】2,200円（税込）UPCH-7811

-CD

-ブックレットP8

-長野凌大ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【武藤潤盤】2,200円（税込）UPCH-7812

-CD

-ブックレットP8

-武藤潤ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【杢代和人盤】2,200円（税込）UPCH-7813

-CD

-ブックレットP8

-杢代和人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) 【吉澤要人盤】2,200円（税込）UPCH-7814

-CD

-ブックレットP8

-吉澤要人ソロトレカ(全4種中ランダム1種封入) ▼ショップ別特典

・ゲンジブ観測所会員限定：オリジナルランダムトレーディングカード ゲンジブ観測所ver.（全7種のうちランダム1種）

・UNIVERSAL MUSIC STORE：オリジナルランダムトレーディングカード UNIVERSAL MUSIC STORE ver.（全7種のうちランダム1種）

・タワーレコード：オリジナルランダムトレーディングカード TOWER ver.（全7種のうちランダム1種）

・HMV：オリジナルランダムトレーディングカード HMV ver.（全7種のうちランダム1種）

・TSUTAYA：ましかくブロマイド（全7種のうちランダム1種）

・Amazon：A4クリアファイル（全7種のうちランダム1種）

・楽天BOOKS：クリアシート（全7種のうちランダム1種）

・セブンネットショッピング：オリジナル缶バッチ（全7種のうちランダム1種）

・その他EC / 一般店：集合絵柄ポストカード(共通特典/全1種) ＜注意事項＞

※各種特典絵柄は後日公開いたします。

※一部お取扱いのない店舗・インターネット販売サイトもございます。詳しくはご購入ご希望の店舗へお問い合わせ下さい。

※一部インターネット販売サイトでは特典付き商品のカートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品をお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となりますので、特典をご希望の方はぜひお早めにご予約ください。

※各形態いずれか1 枚購入につき1つ特典を差し上げます。

※オリジナル特典対象店舗では共通特典は対象外となります。

※ライブ会場など、上記のインターネット販売サイト及びCD ショップ以外でご予約済、特典をお受け取りの場合、店舗別購入特典は対象外となります。

◾️＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞ 【埼玉】大宮ソニックシティ 大ホール

2026年3月17日（火）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月18日（水）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【愛知】愛知県芸術劇場 大ホール

2026年3月28日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演

2026年3月29日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【大阪】オリックス劇場

2026年4月4日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月5日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【福岡】福岡サンパレス

2026年4月10日（金）18:00開場／19:00開演

2026年4月11日（土）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演 【宮城】仙台サンプラザホール

2026年4月25日（土）18:00開場／19:00開演

2026年4月26日（日）

1部;13:00開場／14:00開演

2部;17:00開場／18:00開演