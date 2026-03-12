Original Love・田島貴男が、韓国インディーシーンのバンド・CADEJO（カデホ）とともに、5月22日〜24日に韓国・ソウルのオリンピック公園一帯で開催される韓国最大規模の音楽フェス＜第18回ソウルジャズフェスティバル2026（The 18th Seoul Jazz Festival 2026）＞にOriginal Love & CADEJOとして出演することを発表した。なお、Original Love & CADEJOは初日である5月22日に出演する。

Original LoveとCADEJOは、2024年に韓国・済州島で行われたフェスでの出会いをきっかけに、2026年1月にはOriginal Love主催イベント＜Love Jam＞にCADEJOが出演するなど交流を深めているという。今回のフェスでは、Original Love 田島貴男とCADEJO イ·テフンがギター&ボーカル、ベースはキム·ジェホ、ドラムはキム·ダビンというコラボで演奏を届ける。＜ソウルジャズフェスティバル＞は、毎年ジャズを中心にポップ、インディーロックなど幅広いジャンルのアーティストが多数出演しているとのことだ。

また、2026年にデビュー35周年を迎えるOriginal Loveは、2月に新曲「ワイルド・ヒューマニティー」を配信リリースし、5月からは全国ツアー、さらに11月23日にはキャリア初の日本武道館公演も決定している。

◾️＜The 18th Seoul Jazz Festival 2026＞ 日程：5月22日（金）〜24日（日）* Original Love & CADEJOは22日（金）に出演

会場：韓国・ソウル オリンピック公園

オフィシャルサイト：http://www.www.seouljazz.co.kr/

◾️「ワイルド・ヒューマニティー」

配信：https://originallove.lnk.to/WildHumanity

◾️＜SOUL POWER BUDOKAN 〜あれから、そしてこれから〜 Dancin’- The 35th Anniversary Live＞ 日程：2026年11月23日（月・祝）

会場：日本武道館

開場 16:00 / 開演 17:00 / 終演 20:00（予定） ▼Band Member

田島貴男（Vo, G）、佐野康夫（Dr）、小松秀行（B）、河合代介（Organ）、木暮晋也（G）、真城めぐみ（Chorus）、Special Guestあり ▼チケット料金

全席指定 11,000円（税込）

＜武道館最終先行（抽選）3/22(日) 23:59まで各プレイガイドで受付中＞

3/28（土）10:00〜 各プレイガイドで一般発売開始

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで購入可能



主催：Original Love 35周年実行委員会

後援：J-WAVE



お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

◾️＜Original Love Tour 2026「センス・オブ・ワンダー」＞ 2026年

5月24日（日）北海道・Zepp Sapporo

開場 16:15 / 開演 17:00 （ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH EAST 011-261-5569



5月30日（土）神奈川・関内ホール 大ホール

開場 17:00 / 開演 18:00

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/



6月21日（日）福岡・Zepp Fukuoka

開場 16:15 / 開演 17:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：BEA 092-712-4221 6月27日（土）大阪・Zepp Namba

開場 17:00 / 開演 18:00（ドリンク代別）

お問い合わせ：SMASH WEST 06-6535-5569



6月28日（日）愛知・Zepp Nagoya

開場 16:30 / 開演 17:30（ドリンク代別）

お問い合わせ：JAILHOUSE 052-936-6041



7月11日（土）東京・昭和女子大学人見記念講堂

開場 16:30 / 開演 17:30

お問い合わせ：DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/ ▼チケット料金

全席指定 8.000円（税込）

＜各プレイガイドでチケット一般発売中＞

※未就学児入場不可

※お一人様4枚まで購入可能 主催：Wonderful World

制作：SMASH