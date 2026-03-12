眉村ちあき×NHKテクノロジーズ、“渋谷”をテーマにした最先端体感型コンテンツにて＜SXSW2026＞にデジタルコンテンツとして出展決定
眉村ちあきが、NHKテクノロジーズと新たな映像コンテンツでコラボレーションしたことを発表した。
NHKテクノロジーズは、サカナクション「8K:VR Theater」、サザンオールスターズ「8K:VR Ride」、悲しみの国のアリス「8K:VR Interactive」を制作しており、8K:VRプロジェクトの第4弾として今回は「眉村ちあき」とのコラボレーションが実現したという。
今回は、日本を代表する大都市「渋谷」をテーマにした体感型コンテンツ「Immersive Music Exclusive Experience/Shibuya Free Fall(渋谷ふりーふぉーる)」を制作し、3月12日からアメリカテキサス州オースティンで開催される＜SXSW2026＞で世界初公開される。世界最大級の音楽フェスティバル＜SXSW のMusic Festival＞へ2024年・2025年と2年連続出演を果たした眉村ちあきが、2026年はデジタルコンテンツでの出演という新たな形で参加する。
Apple Vision Proをメインディバイスとし、ブラックマジックデザイン社製の「Blackmagic URSA Cine Immersive」カメラで撮影した180度8K3D映像と立体音響、そして新しい試みとして音楽を体感できるディバイスを追加し、新たな音楽の体験を会場で行われるという。今回制作したコンテンツはAmpliumをはじめDEO VRなど様々な配信プラットフォームでも順次配信。さらにSXSWの会場ではVR映像コンテンツに匂いを追加した新たな体験コンテンツも展示される。
◆ ◆ ◆
◾️眉村ちあき コメント
NHKテクノロジーズさんがこんなにもおもしろいことをしてくれました！！！！！！！！！！！！！SXSW2026は、デジタルな眉村ちあきで向かいます！今まで見てきたVRとかそれらしきものの中で最も高画質で、もはやリアルすぎてドキドキします。まさかこんな形で自分のMusic Videoができるなんて、心から光栄でたまらないし、逆に私もこの曲をなんとか超広めなくては！という気持ちに満ち溢れています。世界にはとんでもない技術やアイデアで溢れているんだなと、良い意味で膝から崩れ落ちる名作ができました。絶対に見て！！！！
◆ ◆ ◆
◾️8thアルバム『AMPLAND PLAN』
2026年4月15日（水）リリース
https://mayumura.lnk.to/AMPLANDPLAN_AL
▼収録曲
1.想いの力はすごいぞ
（SCRAP リアル脱出ゲーム『謎だらけの南極大陸からの脱出』テーマソング）
2.THEスーパーグルグルフィジカルジンジャーエール
3.again
4.渋谷ふりーふぉーる
5.天使が現れたっ！
6.EVERY DAY（Japanese ver.）
7.わかってる
8.全くただ、私なだけ
（テレビ東京 木ドラ24「旅と僕と猫」主題歌）
9.つまんない星のちっぽけな恋のくせにね
10.呪文：アブワアー(∩｀-´)⊃━☆ﾟ.*・｡ﾟ考えすぎちゃうあなたへ／
11.そこにいればOK
12.消えない
（SCRAP 『リアル忘れ物探偵と1万人の中に消えていった歌声』テーマソング）
13.世界が終わる前の新曲
Special Track（CD only）
14.身をまかす
15.本気のラブソング（Piano ver.）
完全生産限定盤 （A盤）CD＋グッズ（Tシャツ）/ 6,500円（税込） TFCC-81188
初回限定盤（B盤）CD＋まゆむラジオCD / 4,500円（税込）TFCC-81189〜TFCC-81190
通常盤 CD / 3,500円（税込）TFCC-81191
◾️Chiaki Mayumura Tour “AMPLAND PLAN”
2026年
5月1日（金）静岡：LiveHouse浜松窓枠 18:30/19:00
5月6日（水・祝）名古屋：SPADE BOX 17:00/17:30
5月7日（木）大阪：BANANA HALL 18:30/19:00
5月9日（土）神奈川：横浜Baysis 17:00/17:30
5月17日（日）北海道：Bessie Hall 17:00/17:30
6月12日（金）埼玉：HEAVEN’S ROCKさいたま新都心VJ-3 18:30/19:00
6月14日（日）広島：SECOND CRUTCH 17:00/17:30
6月19日（金）千葉：柏PALOOZA 18:30/19:00
6月26日（金）石川：金沢vanvanV4 18:30/19:00
6月27日（土）新潟：新潟GOLDEN PIGS RED STAGE 17:00/17:30
7月3日（金）大阪：Music Club JANUS 18:30/19:00
7月18日（土）東京：Spotify O-EAST 16:00/17:00
▼チケット料金
一般：\4,800／学生：\3,000
※5/6名古屋・5/7大阪・7/18東京公演のみ
一般：\5,000／学生：\3,000
関連リンク
◆眉村ちあき オフィシャルサイト
◆眉村ちあき レーベルサイト
◆眉村ちあき「渋谷ふりーふぉーる」
◆NHKテクノロジーズ オフィシャルサイト
◆8KVRプロジェクト
◆Amplium, Inc