梶原叶渚16歳、近影にネット衝撃「最高」「可愛すぎてしばらく時間忘れて眺めてた」
現役高校生ながら女優・モデルとして活躍の幅を広げている梶原叶渚が、12日までにインスタグラムを更新。ソロショットを披露した。
連日、SNSに自身の姿を投稿し「透明感凄すぎる」「アイドルみたい」などの声が寄せられている叶渚。今回は「こっちみたー」とつづり、優しい表情でカメラを見つめる近影を披露。ファンからは「可愛すぎてしばらく時間忘れて眺めてた」「その髪型もかわいい！」などの声が集まっている。
叶渚は、2023年1月に小中学生向け雑誌「Cuugal」（角川春樹事務所）のイメージモデルに就任。2024年5月には女優デビューを発表すると、同年8月には芸能事務所「スターダストプロモーション」への所属を発表。現在放送中のドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）では、GP帯連続ドラマの“初レギュラー出演”を果たしている。
引用：「梶原叶渚」インスタグラム（@kanna_mame）
