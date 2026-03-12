侍ジャパン、準々決勝はベネズエラと激突！ ドミニカ共和国が衝撃の一発攻勢で1位通過…ソト＆ゲレーロJr.＆タティスJr.が揃い踏み
WBCプールD ベネズエラVSドミニカ共和国
ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンド・プールDが11日（日本時間12日）、米マイアミで行われ、ドミニカ共和国は7-5でベネズエラに勝利した。これでドミニカ共和国は4戦全勝でプールDを首位通過し、準々決勝では韓国と対戦する。敗れたベネズエラは野球日本代表「侍ジャパン」との対戦が決まった。
初回、ドミニカ共和国は3番ソト（メッツ）がセンターへ2ラン。貴重な先制点に、ベンチから選手が総出となり、大騒ぎとなった。さらに3回にはマルテ（ダイヤモンドバックス）、ゲレーロJr.（ブルージェイズ）にソロを放ち追加点。4回には2死一、三塁からタティスJr.（パドレス）が左翼席へ豪快な3ラン。4回を終えて、7-3とリードを広げた。
先発の2022年ナ・リーグのサイ・ヤング賞右腕アルカンタラ（マーリンズ）が3回3失点と乱れるも、その後は小まめな継投で逃げ切った。プールDの1位通過を決めた。
ドミニカ共和国は2006年大会でベスト4、2013年大会で優勝したWBCの常連強豪国。今大会は2020年首位打者、2025年盗塁王のソトや、2021年に本塁打王を獲得したゲレーロJr.やタティスJr.ら大物メジャーリーガーが集結し、2大会ぶりのベスト8進出となった。
準々決勝では、日本時間14日午前7時30分よりプールC2位の韓国と対戦する。一方、敗れたベネズエラは同15日午前10時よりプールC1位の日本と激突する。
