歴代史上最高クラスの美少女も 「制コレ」24メンバー4人のグラビア
「制コレ」2024年度グランプリ・稲光亜依が、発売中の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）15号の表紙と巻頭グラビアを飾った。
【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
数々の有名俳優・モデルを発掘してきたヒロインの登竜門「制コレ」の2024年度グランプリで、そのかわいさは制コレ史上最高クラスとの呼び声も高い稲光亜依。彼女の透明で力強い瞳と、圧巻のビジュアルは、一度ハマると抜け出せない…。今回は、本人が一度やって見たかった真っ白に輝く白銀の世界へ！ 制服はもちろん、水着にマフラー、猫耳サウナハット…。「雪」と「ヒロイン」の組み合わせは、いつの時代も最強！
ワールドクラスのグラビアボディを持つ、『制コレ24』準グランプリの仙北谷ハンナが特別付録小冊子で登場。明るくてかわいくて、楽しい気分を周りに振り撒きながら、会うたびに大人の女性の色気もレベルアップしていくハンちゃんは、まさにみんなの理想の女性。制コレとしてはラストとなるソログラビア、圧倒的グラビアボディを堪能せよ！
制コレメンバーのかわいい番長・小森香乃が制コレメンバーとしてはラストとなるソログラビアに登場。今回は彼女がギュッと抱きしめたくなるほど好きなものに囲まれて笑顔＆リラックスした表情をみせる！ 今回は意外なほど大人っぽい好きな色の水着や、特技のあの衣装などなど初めての小森がいっぱい！ ページをめくり終わったときあなたの好きなものは「小森」になっているはず。
「制コレ24」が誇る「新時代スタイル」百田が制コレメンバーとしては最後となるソログラビアに登場。今回はパッと見でも分かるスタイルの良さ、顔の可愛さ…だけじゃない魅力を全力大解剖！！ YJでしか見られないような衣装、スタイルがさらによく見えちゃうような水着、ホームだからこそのいろんな表情。本当に「いいな」と思える最高峰グラビアとなっている。
【写真】「制コレ」24メンバー、制服→水着姿
数々の有名俳優・モデルを発掘してきたヒロインの登竜門「制コレ」の2024年度グランプリで、そのかわいさは制コレ史上最高クラスとの呼び声も高い稲光亜依。彼女の透明で力強い瞳と、圧巻のビジュアルは、一度ハマると抜け出せない…。今回は、本人が一度やって見たかった真っ白に輝く白銀の世界へ！ 制服はもちろん、水着にマフラー、猫耳サウナハット…。「雪」と「ヒロイン」の組み合わせは、いつの時代も最強！
制コレメンバーのかわいい番長・小森香乃が制コレメンバーとしてはラストとなるソログラビアに登場。今回は彼女がギュッと抱きしめたくなるほど好きなものに囲まれて笑顔＆リラックスした表情をみせる！ 今回は意外なほど大人っぽい好きな色の水着や、特技のあの衣装などなど初めての小森がいっぱい！ ページをめくり終わったときあなたの好きなものは「小森」になっているはず。
「制コレ24」が誇る「新時代スタイル」百田が制コレメンバーとしては最後となるソログラビアに登場。今回はパッと見でも分かるスタイルの良さ、顔の可愛さ…だけじゃない魅力を全力大解剖！！ YJでしか見られないような衣装、スタイルがさらによく見えちゃうような水着、ホームだからこそのいろんな表情。本当に「いいな」と思える最高峰グラビアとなっている。