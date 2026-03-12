全国から新興国産ギター&ベースメーカーが集まる新しい展示会＆ライブイベント＜Play Catch -village-＞が、2026年8月23日に東京吉祥寺にて開催される。世界的にも高い評価を受けている日本の国産ギターだが、なかでも新興国産ギターメーカーにスポットを当て、楽器とメーカーとプレイヤーが「遊ぶ・見つける・つながる」ことを念頭に置いて企画・立案されたイベントだ。

参加メーカーは約15メーカーが予定されているが、昨今の世界情勢により材料費の高騰によるギター価格も高騰するなかで、若者がもっと買いやすい値段で品質の高いギター／ベースを届けたいという願いが込められているという。「メーカー」「楽器店」「ミュージシャン」「カスタマー」が垣根を越えてつながり情報を共有することで、次世代の音楽・楽器業界の活性化の一助になれればという思いだ。ギター／ベースをはじめ周辺機材やアクセサリーなどにも新興メーカーにスポットが当てられており、思う存分音出しができるようリハスタでの開催となる。大音量もOKだ。隣接するライブハウスではプロミュージシャンのライブや様々なテーマに沿ったトークショーも企画され、実りの多い1日となることだろう。

一般的な楽器展示/販売＆ライブにとどまらず、「遊ぶ（PLAY）・見つける（CATCH）・つながる（village）」のコンセプトに基づき、質疑応答なども受け付け、来場者とメーカー&ミュージシャンとでコミュニケーションを図る企画も予定されている。ネットからは有益な情報が簡単に手に入るけれど、＜Play Catch -village-＞ではメーカーやルシアー（クラフトマン）と直接会話できる環境が重視されており、自分が気付かなかった問題や改善点、ネット上にはないピンポイントな気付きが得られるかもしれない。プロミュージシャン出店による委託フリーマーケットも計画中とのことで、見逃し厳禁だ。

チケットは3月14日から先行発売が始まり、先行はチケット代が特別価格なうえに当日イベントオリジナルプレゼントがゲットできる。参加メーカーと出演ミュージシャンは順次発表されるが、立ち上げて間もない希望に満ちたメーカーが揃うので、各メーカーのモノづくりへのこだわりと個性に触れると同時に、新しい出会いや思わぬ発見が得られることだろう。

＜Play Catch -village-＞

2026年8月23日（日）

＠東京・吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP

東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目30−10

11：00〜18：30

・出展メーカー：全国から集まる国産ギター＆ベース新興メーカー＆機材／アクセサリーメーカー約15社予定 順次発表

・出演アーティスト：順次発表 先行発売：2026年3月14日（土）正午〜※先行特典（当日オリジナルグッズプレゼント）あり

一般：1400円（+1Drink700円）

学生（高校生/大学生/専門生）：1000円（+1Drink700円）※当日学生証の提示

親子チケット：1800円（大人のみ+1Drink700円）※お子様が高校生/大学生/専門生の場合のみ

※中学生以下無料（当日学生証or身分証提示） 一般発売：2026年4月25日（土）正午〜

一般：1500円（+1Drink700円）

学生（高校生/大学生/専門生）：1100円（+1Drink700円）※当日学生証の提示

親子チケット：2000円（大人のみ+1Drink700円）※お子様が高校生/大学生/専門生の場合のみ

※中学生以下無料（当日学生証or身分証提示）

※当日券は全ての価格に+300円

※ドリンク代（700円）は会場受付にてお支払いください

チケット：https://tiget.net/events/473117 https://eplus.jp/sf/detail/4498130001-P0030001 主催：PLAY CATCH 実行委員会

[問]0422-22-3516（吉祥寺RinkyDinkStudio / WARP）

【Official PLAY CATCH HP】https://playcatchvillage.net/

【Official X】https://x.com/pvillage86768