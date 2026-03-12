ＷＢＣの優勝国予測において、米国のスポーツベッティング市場が大きく揺れ動いている。米国が１次ラウンドでイタリア代表に６対８で敗れる番狂わせが発生したことを受け、大会前は圧倒的本命であった米国の人気が大きく後退。新たに、ドミニカ共和国が優勝候補の筆頭に浮上した。米国は１１日（日本時間１２日）に行われたメキシコーイタリア戦でイタリアが大勝したことにより“他力”で準々決勝を決めた。

米国の主要ベッティングサイトによる最新の優勝予測では、市場の動きを最も早く反映する「ドラフトキングス」など各社で米国の評価の見直しが進んでいる。

「ドラフトキングス」では、唯一無敗を維持するドミニカ共和国を＋１９０（日本式倍率２．９０倍、以下同）で新たな本命に据えた。２位は米国（＋２２０、３．２０倍）、３位は４連勝で１次ラウンドを突破した日本（＋２５０、３．５０倍）、ダークホースとしてベネズエラ（＋９００、１０．０倍）が続く。

「ファンデュエル」は、ドミニカ共和国（＋１８５、２．８５倍）、米国（＋２２５、３．２５倍）と、「ドラフトキングス」とほぼ同水準の予測を展開している。「ベットエムジーエム」は投手力を重く見るサイトだが、ドミニカ共和国（＋２００、３．００倍）、米国（＋２１５、３．１５倍）、日本（＋２６０、３．６０倍）という並びになった。米国の防御率悪化と準々決勝進出の不確実性が、オッズに如実に反映される形となっている。

ＭＶＰ予測においても興味深いデータが示されている。「ファンデュエル」のオッズの本命は大谷翔平（＋５５０、６．５０倍）で、米国のアーロン・ジャッジ（＋８００、９．００倍）、ボビー・ウィット・ジュニア（＋１５００、１６．０倍）を抑えてトップの評価を獲得している。

米国では３９州（ワシントンＤ．Ｃ．及びプエルトリコ含む）でスポーツベッティングが合法化されている。２０１８年の連邦最高裁判決を機に、モバイル・オンラインベッティングが急速に普及し、莫大な資金移動が各国の実力評価をリアルタイムでオッズとして数値化する。日本国内からこれらのサイトにアクセスして実際に金銭を賭ける行為は刑法で禁じられている。