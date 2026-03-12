◇大相撲春場所５日目（１２日、エディオンアリーナ大阪）

序二段で西１５枚目・許田（二子山）が第６３代横綱のしこ名を継いだモンゴル出身で西同８枚目・旭富士（伊勢ケ浜）に惜しくも敗れ、２勝１敗となった。

幕下経験もある２３歳が意地を見せた。立ち合いで鋭い出足から一気にもろ差しとなり、土俵際まで後退させた。最後は逆転の上手投げに屈したが、“史上最強の新弟子”と称される逸材に大健闘。先場所や今場所の映像を見て研究し、師匠の二子山親方（元大関・雅山）からも「持ち味の立ち合いで思い切り走れ」と助言を受けて臨んでいた。「立ち合いだけ集中して、思い切り当たろうと思っていた。昨日からずっと考えていた」と明かした。

旭富士とは同学年。向の岡工高時代、旭丘高の旭富士とは同じ神奈川県で２度対戦し、１勝１敗だったという。「入門する前から注目されていたので。当たるとなったら絶対勝ちたいと思っていた」と心待ちにしていた再戦だった。前日はＳＮＳを通じて「許田は厳しいんじゃないか」などと黒星を予想する複数の投稿が目に入り、「絶対勝ってやると思った」と闘志を奮い立たせた。

土俵下では師匠の二子山親方が見守っていた。「親方の前で勝ちたかった。投げが来ると頭では分かっていたけど、力が強かった。まわしを引っ張られて、体が浮く感じが最初から分かった」。白星を見せることはできなかったが「あとちょっとだったので、自信になる。自分がやれることは全部やったので」。敗戦にも表情は晴れやかだった。