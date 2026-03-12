◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ―ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。

世界野球ソフトボール連盟（ＷＢＳＣ）ランキングは日本が１位で、台湾、米国、韓国に続いて、ベネズエラは５位。ＷＢＣでは決勝進出経験こそないが、０９年の第２回大会では４強入りし、直近も１７、２３年と２大会連続で８強入りしている強敵だ。

日本とベネズエラはＷＢＣでは初対戦。プレミア１２では１５、１９、２４年と対戦し、いずれも接戦を日本が制している。だが、プレミア１２はメジャーリーガーが出場していないため、今大会のベネズエラは別のチームと言っても過言ではないので油断はできない。

◆近年の日本ＶＳベネズエラ

▽２４年１１月２２日 プレミア１２（東京ドーム） ９〇６ 初回に小園（広島）、辰己（楽天）、森下（阪神）の３連打などで３点を先取。先発した才木（阪神）は５回２失点でリードを守ったが、６回に２番手の井上（巨人）が１イニングで３点を失って逆転された。それでも直後の６回裏に牧（ＤｅＮＡ）の満塁弾などで逆転。藤平（楽天）、大勢（巨人）などがリードを守って逃げ切った。

▽１９年１１月５日 プレミア１２（台湾） ８〇４ ４回に先発の山口（当時巨人）が１点を失うも、５回に菊池、鈴木（ともに当時広島）の適時打で逆転。６回に山岡（オリックス）が３点を失って再び逆転されたが、８回に３つの押し出し四球などで１イニング６点を奪って逆転勝ち。

▽１５年１１月１５日 プレミア１２（台湾） ６×〇５ ３―２の８回に中田（当時日本ハム）の２点適時二塁打で逆転。１点リードの９回には、松井（当時楽天）が２点を失って逆転されたが、１点を追う９回裏に１死満塁から暴投で追いつくと、中村晃（ソフトバンク）のサヨナラ打で劇的勝利をつかんだ。