1次ラウンドを全勝で勝ち抜いた侍ジャパン。

日本時間15日の準々決勝以降の舞台は米フロリダ州マイアミ、マーリンズの本拠地のローンデポパークに移る。

開閉式の屋根付き球場ながら、海に囲まれて湿気が多く、ボールが飛ばないせいか、「投手有利の球場」として知られるものの、そんな「ピッチャーズパーク」を得意にしているのが大谷翔平（31=ドジャース）だ。

メジャー通算34打数13安打の打率.382、6本塁打、18打点。2024年9月20日のマーリンズ戦では6打数6安打、3本塁打、10打点、2盗塁の大暴れで、メジャー史上初の50本塁打-50盗塁を達成。「すごく好きな球場のひとつ」と本人は話している。

23年の前回大会決勝の米国戦では九回にリリーフ登板。米国の主将を務めたトラウト（34=エンゼルス）を三振に打ち取って侍ジャパンを優勝に導き、大会MVPのトロフィーを掲げた思い入れの強い球場でもある。

「大谷は前回のWBCまで、国際大会やメジャーの大舞台で頂点に立った経験がなかった。それだけに優勝したWBCには特別な感情があるのです」と、特派員のひとりがこう続ける。

「花巻東高時代に代表入りしたU18は、投手としてはいまひとつ。打者として9試合で34打数11安打の打率.324も本塁打はなく、チームも6位とふるわなかった。日本ハム時代のWBCはケガで辞退。エンゼルスでの6年間はプレーオフにすら出られなかった。それだけに前回大会で自分が結果を出してなおかつ、チーム一丸となって大舞台の頂点に立ったときの興奮や達成感はハンパじゃなかった。二塁打を放って雄叫びを上げたり、優勝直後に帽子をぶん投げたりしたのが象徴的。打って投げてMVPを獲得した前回大会は、その後、2年連続本塁打王を獲得するなどメジャーの頂点に上り詰めた大谷の原点なのです」

単に相性の良さだけではない。大谷の野球人生において特別な意味を持つWBCの頂点を決める場所なのだから、いやが上にも気持ちは盛り上がるに違いない。

打者専念の24年は記録ずくめ

おまけに今大会は打者一本での出場だ。投手としては昨年6月に2度目の右肘手術から復帰。昨季は投手としてリハビリ途上だったが、今季は23年以来、3年ぶりに投打の二刀流としての活躍が期待されている。最大の目標はドジャースのワールドシリーズ3連覇。プレーオフまでのフル回転が求められているからこそ、今回、投手起用は見送る。

大谷が打者に特化したときの驚異的な爆発力は2度目の手術明けだった24年が証明している。

54本塁打は2位に15本差、130打点は2位に18点差と、大差で2冠を獲得。打率.310はトップに4厘差と、あと少しでメジャーでは12年ぶりの三冠王だったうえ50-50を達成。まさに記録ずくめの一年だった。

大谷は今季、二刀流として完全復活するだけに、今回のWBCは打者に専念する最後の機会。24年のように打つことに集中できる。

「大谷は今回、日本でメジャーの開幕に向けた非公開のライブBPやブルペン投球をやった。投手としての調整の一環ですが、あくまでも米国で一度つくった肩を緩めないという意味合いが強い。実戦で投げるのに比べたら疲労や消耗は抑えられます」（同）

大谷はここまで、1次ラウンド3試合に出場して9打数5安打（.556）、2本塁打、6打点、4四球。三振はひとつもない。ただでさえ好調な打撃は、マイアミでさらに爆発する可能性もあるというのだ。

侍ジャパンは11日、羽田空港発のチャーター機でマイアミ国際空港に到着した。

「米国に来て、いよいよという気持ち。時差ボケにならないようなやり方を聞き、機内でも（調整した）。これから寝ます」とは井端監督。

大谷はベージュのキャップを後ろ向きにかぶり、黒のTシャツとスエット姿で迎えのチームバスに乗り込んだ。

ライブBPが行われたのは3月5日の昼下がりの神宮球場だった。報道陣は完全シャットアウト、スタンドにはごくわずかの警備員とスタッフだけ。閑古鳥が鳴くほどの静けさで、“厳戒態勢”が敷かれていた。そこでは何があったのか。周りの侍Jは投手・大谷をどう見ていたのか。

