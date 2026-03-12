サンドイッチチェーン「サブウェイ」初となる、爽やかな香りの“チミチュリソース”を使用したメニューが新たに登場！

「チミチュリ＆グリチキポテト」「バジル＆えび生ハムポテト」「チミチュリ＆BLTポテト」の3種類がラインナップされます☆

サブウェイ「チミチュリ＆グリチキポテト／バジル＆えび生ハムポテト／チミチュリ＆BLTポテト」

発売日：2026年3月18日（水）〜 ※なくなり次第終了

販売店舗：サブウェイ全店（レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く）

ハーブの香りで爽やかな味わいを楽しめる、春にぴったりの新作サンドが登場。

今回の注目は、サブウェイ初となる「チミチュリソース」です。

日本ではまだなじみのない方も多いチミチュリですが、アルゼンチン発祥のソースで、パセリとワインビネガーをきかせた春を感じる爽やかな味わいが特長です。

あわせるポテトサラダには北海道産じゃがいも「さやか」を使用し、ほくほく食感と素材本来の風味で具材やソースを引き立てます。

新メニューの「チミチュリ＆グリチキポテト」はジューシーなグリルチキンにポテトサラダを合わせた満足感のあるサンドイッチで、「バジル＆えび生ハムポテト」は、薫り豊かな生ハムとぷりぷりのえび、ポテトサラダにバジルが香る、春らしい軽やかな味わいです。

また「チミチュリ＆BLTポテト」は定番人気のBLTに具材感あふれるチミチュリソースを合わせ、爽やかなアクセントを加えています☆

チミチュリ＆グリチキポテト

価格：620円（税込）

さわやかなチミチュリソースを使用した、新メニューの「チミチュリ＆グリチキポテト」

ジューシーで食べ応えのあるグリルチキンとほくほくのポテトサラダを合わせた満足感のある逸品です。

バジル＆えび生ハムポテト

価格：680円（税込）

バジルがフレッシュに香る「バジル＆えび生ハムポテト」

スモークした薫り豊かな生ハムとぷりぷり食感のえびをほくほくのポテトサラダと合わせた期間限定メニューです。

チミチュリ＆BLTポテト

価格：590円（税込）

さわやかなチミチュリソースがアクセントになった「チミチュリ＆BLTポテト」

定番人気のBLTとほくほくのポテトサラダを合わせた味わい豊かなサンドイッチです。

一度食べるとクセになる、爽やかなハーブの香りが特長の「チミチュリ」を使った、新しいおいしさとの出会いを楽しめるメニュー。

サブウェイにて2026年3月18日より販売される「チミチュリ＆グリチキポテト」「バジル＆えび生ハムポテト」「チミチュリ＆BLTポテト」の紹介でした☆

