Hi-STANDARD主催『AIR JAM 2026』11・7 千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催決定「Enjoy Punk Rock!!」
Hi-STANDARDが主催する音楽フェス『AIR JAM 2026』が、11月7日に千葉・ZOZOマリンスタジアムで開催されることが発表された。
【画像】『AIR JAM』公式Xアカウントに掲載された告知画像
Hi-STANDARDが開催中の全国ツアー『Screaming Newborn Baby Tour』の仙台公演（3月11日）にて開催を発表。また、『AIR JAM』の公式SNSでも発表された。公式SNSでは、日程、会場とともに「More info coming soon. Enjoy Punk Rock!!」とのメッセージが記されたビジュアルが公開されている。
2018年以来、そしてHi-STANDARDが新体制となってから初の『AIR JAM』となる。出演バンドなど続報に注目が集まる。
