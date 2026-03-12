JO1、トランポリンを使って“難易度高め”撮影 空中でメンバー書き下ろし楽曲が初のタイアップに
グローバルボーイズグループ・JO1が、ブランドアンバサダーを務めるヘアケアブランド「Sorule（ソルレ）」の新CM「なりたい髪は、いつだって」篇（12日放送）に出演する。
【写真】カラフルで素敵！CM発表会に登場したJO1
今回の新CMは、Soruleの新コンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を体現するように、メンバーが空中にふわりと舞い上がる映像に。JO1が重力から解き放たれたように、しなやかに、そして軽やかに舞う姿は、新しいSoruleが届ける悩みから解放されたやわらかな髪を表現している。また、“うるおい”を空気の玉のように表現し、メンバーの手から手へと渡されながら、最後には髪へと届く演出も。そうしたシーンを通して、思わず触れたくなるような毛先までうるおいに満ちた理想のやわらかい髪へと導く、新コンセプトをより印象的に描いている。
CM曲には、木全翔也・金城碧海が作詞、木全が作曲・編曲した書き下ろし楽曲「BreezyLove」を採用。映像とともにやさしく包み込むようなメロディーと軽やかなサウンドが、Soruleの世界観をより一層盛り上げる。
撮影では、メンバーそれぞれの髪のやわらかさを最大限に引き出すようなヘアセット。風を受けるたびにふわっとなびく髪は、“思わず触れたくなるようなやわらかさ”を感じるほどに。モニターに映る自分の姿をみた白岩瑠姫は「新しくなったSoruleにぴったりの髪のきれいさ！この日のために仕上げてきました！」と笑顔でコメント。メンバーそれぞれが魅せる、やわらか髪が見どころとなる。
メンバーひとり一人がトランポリンを使い、ジャンプした瞬間のポーズを合成するという撮影も実施。空中でやわらかなポーズと表情を同時に決めるという難易度の高い撮影だったが、持ち前の運動神経の良さと集中力で、次々とポーズを決めていく。中には、難しいポーズに挑戦し、何十回も連続でジャンプを繰り返す場面も。OKが出た瞬間には、スタジオ中から大きな拍手が沸き起こった。撮影の合間には、トランポリンで無邪気に遊ぶ姿も見られ、終始笑顔あふれる和やかな現場となった。
初のメンバー作詞作曲のタイアップ曲ということで、「自分の作った楽曲が、Soruleのリブランディングという記念のタイミングで選ばれて、素直にめちゃくちゃうれしいです！」と木全がコメント。さらに、ファンに聞いてほしいポイントを尋ねると、「全部推しポイントです（笑）。メンバーの声もとても楽曲とマッチしているのと、歌詞も新しくなったSoruleのやわらかさが伝わるような歌詞にしました。特に、インストは本当に細かい部分にもこだわってつくったので、インストバージョンだけでも出したいくらいお気に入りポイントです！」と楽曲に込めた想いを明かした。
