大谷翔平 初の絵本“3週連続2冠” 児童書＆スポーツ関連本で1位に【オリコンランキング】
米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平が手がけた絵本『デコピンのとくべつないちにち』が、3月12日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間1.3万部を売り上げ5位にランクイン。ジャンル別「児童書」および「スポーツ関連本」では3週連続1位を獲得し、週間BOOKランキング ジャンル別の2冠を3週連続で獲得した。
【写真】めっちゃリラックス…笑顔を浮かべる大谷選手とデコピン
本作は、大谷がストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する自身の愛犬・デコピンの活躍を、温かい眼差しで描いている。
大谷とデコピンは、本作の収益をすべて慈善団体に寄付する予定で、ポプラ社もその趣旨に賛同し、絵本の売上の一部を動物保護団体へ寄付する。大谷は刊行にあたり、「デコピンが特別である理由を、今回物語を通して伝えることができてうれしいです。この絵本が子どもたちに喜びを与えることを願っています」と公式コメントを寄せている。
大谷らも出場するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は3月5日に開幕、14日から準々決勝ラウンドが始まり、18日に決勝戦が行われる。
なお、ジャンル別「スポーツ関連本」では、TOP20のうち19作品を野球関連作品が占め、上位12位までを独占。3位には、3月26日（日本時間）に開幕を迎えるMLB（メジャーリーグベースボール）の全30球団主要選手詳細データを掲載した『2026 MLB選手名鑑』、10位にはWBCにも出場する菊池雄星の著書『こうやって、僕は戦い続けてきた。 「理想の自分」に近づくための77の習慣』がランクインしている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日＞
【写真】めっちゃリラックス…笑顔を浮かべる大谷選手とデコピン
本作は、大谷がストーリーテラーのマイケル・ブランク氏と共同著者として書き下ろした初の物語。開幕戦の始球式を舞台に、家に忘れてしまったお気に入りの“ラッキーボール”を球場まで届けようと奮闘する自身の愛犬・デコピンの活躍を、温かい眼差しで描いている。
大谷らも出場するWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）は3月5日に開幕、14日から準々決勝ラウンドが始まり、18日に決勝戦が行われる。
なお、ジャンル別「スポーツ関連本」では、TOP20のうち19作品を野球関連作品が占め、上位12位までを独占。3位には、3月26日（日本時間）に開幕を迎えるMLB（メジャーリーグベースボール）の全30球団主要選手詳細データを掲載した『2026 MLB選手名鑑』、10位にはWBCにも出場する菊池雄星の著書『こうやって、僕は戦い続けてきた。 「理想の自分」に近づくための77の習慣』がランクインしている。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月16日付：集計期間：2026年3月2日〜8日＞