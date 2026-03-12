映像や音声がクリアに！会議や配信がスムーズになる便利ギア6選【“デスクまわり”アップデート大作戦】

【“デスクまわり”アップデート大作戦】

今やデスク周りは、ビデオ会議＆動画配信の現場。画面越しのクオリティを高めるためには、カメラ＆マイクへの投資も不可欠。会議から実況まで、快適＆高品質に届ける映像・音声ガジェット6選を紹介する。

「ビデオ会議も、ライブ配信も、もはや『映ればいい、聞こえればいい』というフェーズは終わりました。ビデオ会議であれば信頼、配信はクオリティがポイントです」と語るのは、自身もYouTube配信を手掛ける折原さん。

ノートPCであれば内蔵カメラやマイクといった標準機能も利用可能だが、デスク周りというシチェーションであれば、ガジェットで個別にアップデートできるところがポイントだ。

特に映像において、4K解像度や大型センサーの採用に注目。薄暗い環境でもノイズを抑え、表情のニュアンスを鮮明に伝えることは、ビデオ会議・ライブ配信ともにひとつの強みとなる。

収録マイクは、やはり専用機がポイント。声にフォーカスにするのであればUSBマイク導入のメリットが大きく、声のクオリティが向上。またゲーム配信等では、ミキサーによるコントロールを考えるべき。もうひとつのシチェーションが、複数人でのビデオ会議や配信を考えるケースで、この場合はスピーカーフォンの導入が求められる。用途に合った機種を選んでほしい。

ITライター

折原一也さん

PC系出版社編集職を経て、AVライター／評論家として専門誌やWebで執筆。Yotube「オリチャンネル」も発信。

1. 常設ビデオに最適なカメラが欲しい方に

アンカー・ジャパン

「AnkerWork C310 Webcam」（1万4990円）

一般的なWebカメラとは一線を画す、圧倒的な解像感が魅力。シンプルな高画質4Kカメラとして導入して、編集等の機能は外部ソフトに任せたい人向けです（折原さん）

1／2.5インチの大型CMOSセンサーを搭載し、4K／30fpsの高画質撮影を実現したハイエンドモデル。HDR対応で逆光や暗所にも強く、常に鮮明な映像を届ける。AIによるモーショントラッキング機能も搭載し、常に被写体をフレームの中心に捉え続ける。

▲「AIモーショントラッキング」により、使用者が動いても自動で追従・構図調整。PC前から離れるスタイルの撮影でも便利

▲使用しない時はレンズを物理的に覆うプライバシーカバーを内蔵。誤配信や盗撮のリスクを確実に防ぐ安心設計だ

2. デスクトップに固定できる高性能カメラを探している方に

Insta360

「Insta360 Link 2C Pro」（3万4500円）

固定式ながら、AI追跡による自然な画角調整が秀逸。Webカメラ用途背景ボケ、背景処理や、SteamDeckなどの機能性も豊富。配信者向けの機能もカバーとオールインワン用途向けです（折原さん）

1／1.3インチセンサーによる4K画質、ジンバル技術で培ったAI追跡アルゴリズム、高精度なオートフレーミングまで揃うモデル。ホワイトボードモードやデスクビューモードなど、プレゼンテーションに特化した多彩な撮影モードでビジネスから配信までカバー。

3. ゲーミング配信向けのマイクが欲しい方に

Razer

「Razer Seiren V3 Mini」（8380円）

主に配信者向けで、USB接続の手軽さと、ゲーミングを意識した視界を遮らないコンパクトさが特徴。ゲーム以外にもPC周りの配信にもマッチします（折原さん）

ゲーミング環境に特化した超コンパクトなコンデンサーマイク。14mmのコンデンサーカプセルにより、声をクリアに集音する。筐体上部をタップするだけで瞬時にミュートが可能など、ゲームプレイ中や配信中の操作性に配慮された設計が光る。

4. 声の収録向けのマイクを探している方に

JBL

「Quantum STREAM TALK」（6930円）

指向性の狭さで生活音が入る自宅からの会議や配信において大活躍する、マイクのなかでも通好みのチョイス。会議やトーク中心のライブ配信向けでもオススメマイクですね（折原さん）

JBLの音響技術を投入した配信者向けマイク。特筆すべきは「スーパーカーディオイド」という極めて狭い指向性だ。周囲の雑音を徹底的に排除し、マイク正面の声だけをクリアに拾うことに特化している。PCとはUSBで接続するだけで使用可能。

▲ノブの中央を押すだけでミュートのON／OFFが可能。LEDインジケーターの色で状態がひと目で確認でき扱いやすい

5. 配信の定番ミキサーを探している方に

Yamaha

「ライブストリーミングミキサー」（実勢価格：1万9800円前後）

特に配信界隈で人気の一台。XLRマイクと組み合わせて、デスク周りで本格的な配信環境を構築できます。ネットで使い方の情報を収集しやすいところもポイント（折原さん）

ライブ配信者から絶大な支持を集めるミキサーの正統進化版。マイク入力に加え、BGMや楽器など複数の音源を一元管理できる。直感的な物理フェーダーや、自分の声をリアルタイムで確認できるモニタリング機能など、配信に必要な機能が凝縮されている。

6. 多人数のビデオミーティング向けに

アンカー・ジャパン

「Anker PowerConf」（1万3990円）

個人用というよりは、複数人が集まる小会議室などで使うアイテム。PCの内蔵マイクや配信向けマイクでは聞き取りづらい多人数での会話向けに、常備しておくのもアリですよ（折原さん）

PCやスマホとBluetooth接続するだけで、高品質な会議システムを構築できるスピーカーフォン。6つの全指向性マイクを360度に配置し、全方位から声を漏らさず集音。エコーキャンセリング機能により、通話時のノイズも抑える。

▲360度全方位をカバーする6つのマイクを搭載。テーブルの中央に置くことで、どの席に座っている人の声も均一な音量で拾い上げる

▲バッテリー内蔵で最大24時間の通話が可能。専用ポーチも付属で携帯も可能と、出先での会議などでも便利

