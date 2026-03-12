『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』で再現度が高いと思う俳優ランキング！ 2位「玉木宏」、1位は？
第一部完結編ともいわれる劇場版『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、3月13日公開。大ヒットを記録した前作を超えるスケールで描かれる3つどもえのバトルに、注目が集まっています。
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ」」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」で再現度が高いと思う俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、玉木宏さんです。玉木さんが演じる鶴見篤四郎は、類稀なる人身掌握術で部下を従え、冷静さとバイオレンスさを兼ね備えた最重要キャラクター。
本作では金塊を巡り、鶴見中尉率いる第七師団は3つどもえの「刺青囚人争奪戦」に挑みます。脳汁を垂らしながら狂気的に笑う姿も健在で、サイコパスな怪演に前作以上の期待が寄せられています。
回答者からは「文句のつけようがないくらいそっくり」（30代女性／北海道）、「雰囲気といい目つきといい、見てる側の背筋が凍る再現度だと思います」（20代女性／兵庫県）、「ビジュアルはもちろんだが、その狂気じみた様子と威圧感が忠実に再現されているため」（20代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、主人公・杉元佐一役の山崎賢人さんです。鬼神のごとき戦いっぷりや銃弾を浴びても死なない強靭（きょうじん）な肉体を持つ杉元は、再現不可能と言われていたキャラクター。山崎さんは元軍人の杉元を演じるため、日本の武道に基づく動きや軍事練習、筋トレを行うなど、真摯（しんし）に役作りに取り組みました。
10kg増量した肉体は軍服やトレードマークの軍帽、顔の大きな傷跡が映え、まさに「不死身の杉元」そのもの。タフな戦闘スタイルも、身体能力の高いアクションで忠実に再現しています。
回答コメントでは「原作のキャラクターに忠実な外見や仕草、戦闘スタイルの再現が非常に高く、映像で観ても違和感がなく自然だからです」（40代男性／福岡県）、「どんな映画に出演しても、原作に寄せてくるその演技力が素晴らしい」（50代男性／東京都）、「違和感がない」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月5〜12日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「実写作品『ゴールデンカムイ」」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編」で再現度が高いと思う俳優」ランキングを紹介します！
2位：玉木宏（鶴見篤四郎）／63票
2位にランクインしたのは、玉木宏さんです。玉木さんが演じる鶴見篤四郎は、類稀なる人身掌握術で部下を従え、冷静さとバイオレンスさを兼ね備えた最重要キャラクター。
本作では金塊を巡り、鶴見中尉率いる第七師団は3つどもえの「刺青囚人争奪戦」に挑みます。脳汁を垂らしながら狂気的に笑う姿も健在で、サイコパスな怪演に前作以上の期待が寄せられています。
回答者からは「文句のつけようがないくらいそっくり」（30代女性／北海道）、「雰囲気といい目つきといい、見てる側の背筋が凍る再現度だと思います」（20代女性／兵庫県）、「ビジュアルはもちろんだが、その狂気じみた様子と威圧感が忠実に再現されているため」（20代男性／埼玉県）といったコメントが寄せられています。
1位：山崎賢人（※崎はたつさき）（杉元佐一）／110票
1位にランクインしたのは、主人公・杉元佐一役の山崎賢人さんです。鬼神のごとき戦いっぷりや銃弾を浴びても死なない強靭（きょうじん）な肉体を持つ杉元は、再現不可能と言われていたキャラクター。山崎さんは元軍人の杉元を演じるため、日本の武道に基づく動きや軍事練習、筋トレを行うなど、真摯（しんし）に役作りに取り組みました。
10kg増量した肉体は軍服やトレードマークの軍帽、顔の大きな傷跡が映え、まさに「不死身の杉元」そのもの。タフな戦闘スタイルも、身体能力の高いアクションで忠実に再現しています。
回答コメントでは「原作のキャラクターに忠実な外見や仕草、戦闘スタイルの再現が非常に高く、映像で観ても違和感がなく自然だからです」（40代男性／福岡県）、「どんな映画に出演しても、原作に寄せてくるその演技力が素晴らしい」（50代男性／東京都）、「違和感がない」（30代女性／千葉県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)