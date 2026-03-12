「イチャイチャすんなよー」山本由伸＆若月健矢ら、WBC機内ショット公開「修学旅行みあってかわいい」
野球日本代表「侍ジャパン」の公式Instagramは3月11日に投稿を更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝にラウンド向けて、アメリカへ出発した選手たちの様子を公開しました。
【写真】山本由伸らの楽しそうな姿
コメントでは、「よしわか可愛いいいいwwww」「若月くんと由伸さん仲良しで嬉しい」「若様ご機嫌ですな」「修学旅行みあってかわいい」「よしわかが需要あることを公式さん分かってるー！！」「岡本と村上ってほんといつも一緒だよね最高すぎ」「吉田正尚さんのスキンケア知りたい」「イチャイチャすんなよー」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「よしわかが需要あることを公式さん分かってるー！！」「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とつづり、写真を10枚載せている同アカウント。アメリカ・マイアミに向かう飛行機の機内ショットです。1枚目はロサンゼルス・ドジャース所属の山本由伸選手とオリックス・バファローズ所属の若月健矢選手の仲が良さそうな姿で、ほかにもボストン・レッドソックス所属の吉田正尚選手、トロント・ブルージェイズ所属の岡本和真選手らが登場します。
大谷翔平の姿も！同日の別投稿では飛行機に乗り込むロサンゼルス・ドジャース所属の大谷翔平選手の姿も公開していた同アカウント。大谷選手はヘッドホンをつけたラフな格好をしています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
