侍ジャパン、準々決勝でベネズエラと対戦決定 “4強進出”を懸けマイアミ決戦 1位通過のドミニカ共和国は韓国と対戦【WBC】
侍ジャパンの準々決勝の相手はベネズエラに決まった(C)Getty Images
第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月11日、1次ラウンドD組でベネズエラードミニカ共和国の試合が行われ、ドミニカが7−5で勝利した。
強力打線のドミニカはソトが初回に先制2ランを放つと、3回にはマルテ、ゲレーロJr.にも一発が飛び出し、4得点。4回にはタティスJr.にも3ランが生まれ、一発攻勢で前半で7−3とリードした。
ベネズエラは9回に無死満塁の好機をつくり、犠飛と相手投手の失策で2点が入ったが、あと一歩及ばなかった。
これで現地時間14日に行われる準々決勝で侍ジャパンと対戦する相手は、ベネズエラに決まった。4強進出を懸けてマイアミで強力打線と対峙する。この日敗れたとはいえ、ベネズエラはアクーニャJr.、アラエスといった強力な布陣を擁する。韓国はドミニカ共和国と対戦することが決まった。
また、B組ではイタリアが1次ラウンド4連勝で1位通過を決め、米国が2位通過となった。これでベスト8が出揃った。
