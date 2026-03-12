月桂冠は、糖質ゼロとプリン体ゼロの“ふたつのゼロ”を実現した「糖質・プリン体Wゼロ」（食品表示基準に基づき、100mLあたり糖質0.5g未満を糖質0（ゼロ）と表示している、100mLあたりプリン体0.5mg未満をプリン体0（ゼロ）と表示している）の中味の酒質とパッケージをリニューアルし、3月中旬から順次発売する。商品ラインアップとして、大容量から小容量まで全5アイテム（パック詰2.7L・1.8L・900mL・500mL、カップ詰210mL）を揃えている。月桂冠「糖質・プリン体Wゼロ」は、健康意識の高い人や、キレのある辛口を好む人から支持を得て、糖質オフ・ゼロ系日本酒の市場でNo.1（INTAGE SRI＋「糖質オフ・ゼロ日本酒」市場 2022年9月〜2025年10月、推計販売規模（金額））のメーカーとなっている。

今回のリニューアルでは、お米由来のうまみとコク、そして日本酒らしい風味を感じる酒質を実現するために、原料から製造工程の細部まで見直しを行った。あわせてパッケージも刷新し、ブランドを象徴する「月桂冠」のロゴを強調するとともに、「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」の視認性を高めたデザインとしている。

味わい・特長は、糖質を極限までカットしつつ、プリン体を残さない独自製法によって、苦味やクセが少ない、キレのあるすっきりとした辛口で、飲み飽きしない味わいに仕上げた。「ウォッシュ効果」で口の中をリセットするだけでなく、お米由来のうまみやコクが素材の味を引き立てるため、和洋中を問わず幅広い料理と好相性になっている。例えば、淡白な白身魚の刺身から、焼き肉のようなボリュームのある料理、さらにはナッツなどの低糖質なおつまみまで、シーンを選ばず楽しめる。特に冷やして飲むのがおすすめとのこと。

容器には、深みのある緑色を基調としたデザインを採用。ブランドを象徴する「月桂冠」のロゴを正面上部に配し、下部には黄金色の「0」（ゼロ）の文字に重ねて「糖質ゼロ」「プリン体ゼロ」を明記している。さらに「売上No.1メーカー」であることを赤色のリボンデザインで強調。パック上部には「旨味とコクWで際立つ」の文字を添え、新しくなった味わいの魅力を視覚的に訴求している。

［小売価格］

2.7Lパック：2253円

1.8Lパック：1578円

900mLパック：832円

500mLパック：465円

210mLカップ：197円

（すべて税別）

［発売日］3月中旬以降順次

