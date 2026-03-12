東ハトは、3月16日から全国コンビニルート先行（スーパーマーケットなど一般ルートは3月30日）において、「極厚あみじゃが・スパイスしお味」と「極厚あみじゃが・ごま油香るのり味」を発売する。



「極厚あみじゃが・ごま油香るのり味」

「極厚あみじゃが」は、通常のあみじゃがの約3倍の厚さで、ゴリッとした圧倒的な噛みごこちが楽しめる厚切りポテトチップス。しっかりとした食べごたえがあり、適量で満足できる“私にちょうどいい！”をコンセプトにした「Just Me」シリーズの商品で、おやつや小腹満たしはもちろん、お酒のおつまみにもおすすめになっている。

「極厚あみじゃが・スパイスしお味」は、ペッパーなどのスパイスやハーブ、オニオンの旨みを効かせることで、ポテトの美味しさを引き立てた味わいになっている。

「極厚あみじゃが・ごま油香るのり味」は、青のりとあおさの風味に、香ばしいごま油を効かせることで、ポテトの美味しさを引き立てた味わいとのこと。

噛めば噛むほど広がる味わいと、かみ砕く爽快感を楽しんでほしいという。

［小売価格］143円（税込）

［発売日］

コンビニルート：3月16日（月）

一般ルート：3月30日（月）

東ハト＝https://www.tohato.jp