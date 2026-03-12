ゴディバ ジャパンは、スプリングシーズンの限定コレクション「羽ばたく 花咲く春」を、3月16日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで季節限定販売する。

「羽ばたく 花咲く春」は、新たな可能性が花開く季節、輝かしい未来へ羽ばたく人へのエールをこめたスプリングシーズン限定コレクション。春らしい色とりどりの花とうさぎが描かれたフェアリーな世界観あふれるパッケージや、羽ばたく鳥を表現したパッケージに、心躍るチョコレートやシーズン限定のカレを詰め合わせた。おめでとうを伝えるギフトや季節の挨拶におすすめになっている。

［小売価格］

羽ばたく花咲く春アソートメント4粒入：1512円

羽ばたく花咲く春アソートメント6粒入：2592円

羽ばたく花咲く春アソートメント8粒入：3402円

羽ばたく花咲く春アソートメント12粒入：4644円

羽ばたく花咲く春セレクション7粒入：3672円

羽ばたく花咲く春カレアソートメント6枚入：1134円

羽ばたく花咲く春G ショコラアソートメント4粒入：864円

羽ばたく花咲く春G キューブアソートメントフラワー缶7粒入：1782円

（すべて税込）

［発売日］3月16日（月）

ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp