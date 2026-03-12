ゴディバ、スプリングコレクション「羽ばたく 花咲く春」をゴディバショップ・GODIVA cafe・オンラインショップで季節限定販売
ゴディバ ジャパンは、スプリングシーズンの限定コレクション「羽ばたく 花咲く春」を、3月16日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafe、およびゴディバ オンラインショップで季節限定販売する。
「羽ばたく 花咲く春」は、新たな可能性が花開く季節、輝かしい未来へ羽ばたく人へのエールをこめたスプリングシーズン限定コレクション。春らしい色とりどりの花とうさぎが描かれたフェアリーな世界観あふれるパッケージや、羽ばたく鳥を表現したパッケージに、心躍るチョコレートやシーズン限定のカレを詰め合わせた。おめでとうを伝えるギフトや季節の挨拶におすすめになっている。
［小売価格］
羽ばたく花咲く春アソートメント4粒入：1512円
羽ばたく花咲く春アソートメント6粒入：2592円
羽ばたく花咲く春アソートメント8粒入：3402円
羽ばたく花咲く春アソートメント12粒入：4644円
羽ばたく花咲く春セレクション7粒入：3672円
羽ばたく花咲く春カレアソートメント6枚入：1134円
羽ばたく花咲く春G ショコラアソートメント4粒入：864円
羽ばたく花咲く春G キューブアソートメントフラワー缶7粒入：1782円
（すべて税込）
［発売日］3月16日（月）
ゴディバジャパン＝https://www.godiva.co.jp