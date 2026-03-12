市川團十郎「今日ついに」 長男・勸玄が長女・麗禾の身長を超える“新たな記念日”にしみじみ「なんて日だ、、」
歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が10日、自身のブログを更新。長男・堀越勸玄（市川新之助／12）が長女・堀越麗禾（市川ぼたん／14）の身長を超えたことを明かし、父としての驚きと寂しさが入り混じる胸中をつづった。
【写真】「寂しいような嬉しいような」長男・勸玄が長女・麗禾の身長を超えて心境を吐露した市川團十郎
團十郎は「今日は家から劇場まで」とのタイトルでブログを更新し、「2時間40分かけて通勤しました。今帰ってる」と移動中の車窓からの写真を公開。「なんかさ、家に帰りたいって、思ってしまう、明日から4日離れます、だから帰ってます笑」と、家族への思いをにじませている。
続けて、「子供達が好きすぎるらしい、わたし、、」と率直な気持ちを明かし、「そして今日ついに、麗禾の身長を勸玄がこえました！」と報告。「2026年3月10日 私にとってはとんでもない日です、、なんて日だ、、」と、新たな節目を迎えた心境をしみじみとつづっていた。
ファンにとっても感慨深い出来事となったようで、コメント欄には「かんげん君の成長を感じる 素敵な記念日」「カンカン、良かったー!!もっともっと大きくなぁれ」「寂しいような嬉しいような」「男の子は成長期にぐんぐん身長が伸びますね」「素敵なご家族ですね」など、祝福や共感の声が相次いで寄せられている。
【写真】「寂しいような嬉しいような」長男・勸玄が長女・麗禾の身長を超えて心境を吐露した市川團十郎
團十郎は「今日は家から劇場まで」とのタイトルでブログを更新し、「2時間40分かけて通勤しました。今帰ってる」と移動中の車窓からの写真を公開。「なんかさ、家に帰りたいって、思ってしまう、明日から4日離れます、だから帰ってます笑」と、家族への思いをにじませている。
ファンにとっても感慨深い出来事となったようで、コメント欄には「かんげん君の成長を感じる 素敵な記念日」「カンカン、良かったー!!もっともっと大きくなぁれ」「寂しいような嬉しいような」「男の子は成長期にぐんぐん身長が伸びますね」「素敵なご家族ですね」など、祝福や共感の声が相次いで寄せられている。