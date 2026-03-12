不二家は、食物繊維をおいしく摂れるひとくち新朝食「モーニングシリーズ」に新商品「モーニングホーム（バター）」を3月17日から発売する。また、「モーニングマアム」も3品リニューアルして同日から発売する。

食物繊維をおいしく摂れるひとくち新朝食「モーニングシリーズ」に新しく「モーニングホーム」が登場する。不二家のロングセラー「ホームパイ」の技術を活用し、パイ生地に食物繊維と十二穀を練り込み、ホームパイ定番のバター味に仕上げた。牛乳やヨーグルト、はちみつとも相性抜群で朝食にもぴったりな「モーニングホーム」。そのまま食べても、自分好みの素材と組み合わせてアレンジしても楽しめる。



「モーニングホーム（バター）」

「モーニングホーム（バター）」は、バター香る豊かな味わいと軽やかなサクサク食感の一口サイズのパイ。食物繊維入りで、パイ生地に十二穀を練り込んでいるため、朝食にもぴったりだとか。そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく、自分好みにアレンジして楽しめる。持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる。



「モーニングマアム」（左から：バニラ、ブルーベリー、チーズ）

「モーニングマアム」は、おいしさそのままに、全粒粉を配合しリニューアルする。朝食に「モーニングマアム」を食べて、一日を元気にスタートさせてみては。

「モーニングマアム（バニラ／ブルーベリー／チーズ）」は、全粒粉を配合し食物繊維を練り込んだ、外は“サックリ”中は“しっとり”食感の一口サイズのソフトクッキー。天面に砂糖を振りかけることでほんのり甘く、そのまま食べても、牛乳やヨーグルト、はちみつと一緒に食べてもおいしく楽しめる。持ち運びにも便利な小袋タイプで、朝の忙しい時間や通勤、通学の合間、仕事前などさまざまな食シーンに合わせて食べられる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月17日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp