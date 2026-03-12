櫻坂46森田ひかる、ホゲータと共演する「ほげーたいそう」発表 ポケモン公式YouTubeチャンネルで公開
櫻坂46の森田ひかるとポケモンのホゲータが出演するおやすみ前のリラックス「ほげーたいそう」が、ポケモン公式YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】ホゲータと「ほげーたいそう」をする森田ひかる
あす3月13日が世界睡眠デーであることから、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』から生まれた「ほげーたいそう」。
漸進的筋弛緩法というリラクゼーション法に基づいて考案された体操で、体にギュッと力を入れたあとに、「ほげー」と力を抜くことで、体の緊張が解けて、心地よいリラックス状態をつくることができる。
映像には、ホゲータのパートナーとして、森田が出演。森田とホゲータのかわいらしい掛け合いや動きにも注目だ。
また、映像のBGMに、今後『Pokemon Sleep』に登場予定の睡眠導入サウンド「南エリアを歩く（パルデア）」を使用している。
【動画】ホゲータと「ほげーたいそう」をする森田ひかる
あす3月13日が世界睡眠デーであることから、睡眠をエンターテインメント化することを目的に作られた睡眠ゲームアプリ『Pokemon Sleep』から生まれた「ほげーたいそう」。
漸進的筋弛緩法というリラクゼーション法に基づいて考案された体操で、体にギュッと力を入れたあとに、「ほげー」と力を抜くことで、体の緊張が解けて、心地よいリラックス状態をつくることができる。
映像には、ホゲータのパートナーとして、森田が出演。森田とホゲータのかわいらしい掛け合いや動きにも注目だ。
また、映像のBGMに、今後『Pokemon Sleep』に登場予定の睡眠導入サウンド「南エリアを歩く（パルデア）」を使用している。