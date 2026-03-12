◇第6回WBC 1次ラウンドD組 ドミニカ共和国7―5ベネズエラ（2026年3月11日 フロリダ州マイアミ）

全勝対決はドミニカが圧倒的な打力で制し、1次ラウンドD組の首位通過を決めた。13日（日本時間14日）の準々決勝では同C組2位で決勝ラウンド進出を決めた韓国と対戦する。

スター軍団が試合開始直後から長打力を見せつけた。初回1死、2番・マルテが右前打で出塁すると3番・ソトが一振りで試合を動かした。ベネズエラ先発のメジャー通算94勝左腕・ロドリゲスが投じた94.1マイル（約151.4キロ）高め直球を強振。白球は大歓声を乗せ、バックスクリーン右へと着弾した。

打球速度105.5マイル（約169.7キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）、角度28度の完璧な一発。ソトの今大会2本目、チームとしては10本目となる先制2ランに、大興奮のドミニカ共和国ナインはベンチから総出に。派手なセレブレーションで喜びを分かち合った。

先制直後に1点を返されたが、突き放したのもまた、本塁打だった。3回1死、2番・マルテが左翼席に今大会1号をたたき込むと、4番・ゲレロも代わったばかりのベネズエラ2番手・バザードから左翼席に同2号ソロ。4―3の4回には2死から四球、安打で一、三塁の好機を作ると、1番・タティスが左翼席に美しく高い放物線をかけた。チームとして大会4試合で13本目の本塁打。ナインも、大観衆も歓喜は最高潮に達し、球場は興奮のるつぼと化した。

22年のサイ・ヤング賞投手で先発を務めたアルカンタラは3回5安打3失点と安定感を欠いたが、2番手・ブラゾバン以降の7投手はベネズエラ打線を確実に封じた。9回に7番手・ウリーベが無死からの3連続四球を与えて降板。その後無安打で2点を失ったが、最後はアルバラードが締めた。長打力だけではなく、投打のかみ合う形で全勝対決を制し、無敗で決勝ラウンドへとコマを進めた。

13年の第3回大会でWBC初優勝を飾ったドミニカ共和国。投打ともにスターをそろえ“史上最強”のチームを形成した。投打とも充実した戦力で3大会ぶり2度目の世界一に向けて突き進む。