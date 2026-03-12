昨年１２月に結婚と妊娠を同時発表した元乃木坂４６のタレント・松村沙友理が１２日、都内で行われた、Ｈａｐｐｙくじ「セブン‐イレブン」の商品発表会に出席。第１子出産を生報告した。

この日が復帰後初の公の場で、イベント直前に自身のインスタグラムで出産を報告していた松村は、登場してすぐに司会から祝福されると「ありがとうございます！さゆりんご、“ままりんご”になりましたー！」と満面の笑み。「皆さんにハッピーをお届けします、きゅるーん！呼んでいただけて本当にうれしいです」と、ぶりっこキャラ健在のママ報道陣にアピールした。

イベントにちなんで「今最もＨａｐｐｙなゲスト」として迎えられた松村は、最近特にハッピーだったことを問われると、満面の笑みで第１子が誕生したことを挙げた。「それがすごいハッピーで、うちの子すごい笑ってくれるんですよ」と明かし「ニコニコちゃんでこんなに赤ちゃんって笑うんだって日々幸せを感じつつ、この子はアイドルの素質があるんじゃないかと思ってます」とニヤリ。「話しかけたたらニッコニコで笑ってくれて、テレビ見てたら一緒に笑ってたりとか。日々ハッピーですね」と上機嫌に、子供との生活を明かしていた。

イベントを通して、おちゃめなキャラクターは健在だった。「さゆりんごもかわいいけど、ままりんごもかわいいんじゃないんですか？どうしよう、ままりんごになってさらにかわいくなったって皆言ってる〜」とおどける場面もあった。

また今回発表されたＨａｐｐｙくじの大きなサイズの景品を手に「大きさが良い感じで小顔効果も。かわいくお願いします！」と報道陣にシャッターチャンスを与えるなど、らしさ全開に盛り上げていた。