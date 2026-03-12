日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１２日、イラン情勢を受けて日本国内のガソリン価格が値上がりしていることを報じた。

番組では高市早苗首相が１１日の会見で「今月１６日にも備蓄放出を行うことを決定しました」としたことを映像とともに紹介。まず民間備蓄を１５日分放出し、その後、国家備蓄を当面１か月分放出する。また経産省は１９日からガソリン元売り各社に補助金を支給することも伝えた。

ＭＣの武田真一アナウンサーは「今朝になって世界各国も協調して備蓄を放出するという形になりました。ガソリンへの補助金も打ち出してパニックを抑えようという、この政策自体は適切だと思います」とコメント。

しかし「ただ世界各国で備蓄を放出しても、一日にホルムズ海峡を通過する量には到底及ばないんですね。原油の価格はすでに備蓄の放出を盛り込んで取引されているということで、すぐに（ガソリンの）価格が落ち着くかどうかは不透明だということですね。日本の備蓄は２５０日分ありますので、すぐに枯渇することはないのですが、日本の国益に重大な影響が出る可能性もありますから、この紛争に日本がどう関わっていくか政治的にも厳しい局面が来るかもしれません」と私見を続けた。