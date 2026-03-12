◆ＷＢＣ １次ラウンドＤ組 ベネズエラ５―７ドミニカ共和国（１１日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ１次ラウンド（Ｒ）Ｄ組の３連勝対決は、ドミニカ共和国がベネズエラを破って１位突破を決めた。準々決勝では１３日（日本時間１４日）にドミニカ共和国が韓国、１４日（同１５日）にベネズエラが日本と対戦することが決まった。また、試合後の会見でロペス監督は、日本戦ではＲ・スアレス（レッドソックス）が先発することを明言した。

この日の試合では、ドミニカ共和国が、Ｊ・ソト（メッツ）、マルテ（ダイヤモンドバックス）、ゲレロ（ブルージェイズ）、タティス（パドレス）と４発の本塁打で全７点を奪った。ベネズエラも４点を追う９回に粘りを見せたが、あと一歩及ばなかった。

日本にとっては厳しい相手との対戦になる。打線の破壊力では米国やドミニカ共和国には劣るが、メジャーの中心選手が並んでいる。「１番・右翼」でチームを引っ張るのがアクーニャ（ブレーブス）。２３年には４１本塁打＆７３盗塁をマークしてＭＶＰに輝いた実績を持っている。さらには２２〜２４年に３年連続首位打者に輝いたアラエス（ジャイアンツ）、２１年に４８発で大谷を上回って本塁打王に輝いたペレス（ロイヤルズ）、コントレラス兄弟（レッドソックス、ブルワーズ）らが並んでいる。

準々決勝で先発に抜てきされることになったのはＲ・スアレス（レッドソックス）。大谷は昨年１０月にポストシーズンで対戦した際には３打数無安打で抑え込まれた。２４年からフィリーズで２年連続１２勝を挙げた実績を誇る。救援にもオリックスのマチャド、カブスで抑えも務めたパレンシアらがそろっている。

侍ジャパンはＷＢＣでの対戦経験はないが、プレミア１２では１５年から３大会連続で対戦し、いずれも日本が勝っている。

▽ベネズエラ＝Ａ 打撃４、守備４、走塁３、先発３、救援４、不気味さ５