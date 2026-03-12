お笑いタレントの大久保佳代子（５４）が１１日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。“おひとり様”としての本音を明かす一幕があった。

今回は「選択的『おひとり様』の本音爆発ＳＰ」。

ＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「結婚願望は？」と聞かれると「４０代半ばまではありました。結婚したいなってのが」と正直に答えた大久保。

「でも、この年になると、自分の体の不調も多いじゃないですか？ そうなると介護が何年後に来るんだろう？ 自分がとか、ちょっとよぎるんですよ」と続けると「年下の男性といい感じでパートナーになったとしたら『この人に（自分の）介護をやらせるのは申し訳なさすぎる』って。だからと言って同年代とか年上（の相手）になると、今度は私じゃなくて、こっち（相手）がもしかして介護状態になった時に『この人とは５年しか（一緒に）いなかった。よく知らないじいさんのシモの世話なんかできない』って（思う）。そこまで積み重ねた情だったり諦めがあるから、そういうことができるんだろうから」と率直に明かしていた。