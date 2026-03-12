サッカーＪ２ＲＢ大宮アルディージャのＭＦ神田泰斗（１７）と、ＷＥリーグＲＢ大宮アルディージャＷＯＭＥＮのＤＦ佐藤百音（１７）による“同学年対談”がこのほど行われた。共に大宮の下部組織から高２でプロ契約を結んだ逸材が、男女連戦となる１４日の明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ藤枝戦、１５日のＷＥリーグクラシエカップ広島戦（ともにＮＡＣＫ）を前に初対面。２４年１０月にオーストリアの大手飲料メーカー・レッドブルが買収してから変化するクラブへの思いや、今後の展望など４つのテーマについて語り合った。（取材・構成＝後藤 亮太）

＊ ＊ ＊

〈３〉互いのチームの存在・今季の目標

男子の１４日藤枝戦、女子の１５日広島戦は、今年２度目のホーム・ＮＡＣＫでの男女連戦となる。最初の連戦となった２月１４日の第２節札幌戦（３〇２）では、開幕戦を上回る１万１４７４人が来場し、試合終了間際のゴールで劇的な勝利。翌１５日の女子のリーグ再開初戦のＣ大阪戦（１〇０）には過去最多４０４９人が来場するなど相乗効果を生んでいる。互いの存在と今年の目標についても語り合った。

神田（以下、神）「女子を応援するサポーターが男子を応援してくれたり、その逆もあるかもしれないですけど、お互いが結果を出すことができるのは、男女共にチームがある良い面なんじゃないかな」

佐藤（以下、佐）「男子の方が圧倒的に観客が多い中、次の日にホームで試合するとなった時に男子のサポーターさんが女子のことを気にかけてくれる機会が増えて、最近は最多観客動員を更新できた。男子のチームの活躍が、女子にすごいいい影響を与えてくれているなって思う」

神「今年は個人的にデビューしないといけないし、自分が出ることによって、チームに何をもたらせるかっていうのは、もっともっと自分が出たときに示さないといけないこと。そこはまだまだ全然足りないから、やるしかない」

佐「ＷＥリーグに出させてもらっている中で、まだ（リーグ戦で）得点を取れてない。それは自分の中で結構やらならなきゃいけないなと思っているし、１対１の部分で強みを出していく上に、点も取れるサイドバックになりたい」

〈４〉世界の経験・将来の展望

共に世代別代表にも選出されるなど国際経験も豊富。またレッドブルグループの一員となり、ライプチヒ（ドイツ）、ニューヨーク・レッドブルズ（米国）、レッドブル・ブラガンチーノ（ブラジル）との提携も生まれた。アカデミー活動もグローバルに変化。神田は昨年８月に４グループから育成年代の選手が集結し、ＲＢライプチヒＵ―１９として参加した国際大会に出場し、１１月には現地での練習参加も経験した。また佐藤もＵ―１７日本代表として、昨年１０〜１１月のＷ杯に出場。世界での経験を経て、２人が見据える将来のビジョンとは。

神「同じ年のライプチヒのプロの選手がどのくらいのレベルかを体感できた。すぐに現地にいけるっていうのはレッドブルグループの強み。どう生かすかは自分次第だし、そういう意味では本当にいい経験をクラブにさせてもらっている」

佐「男子の選手がライプチヒやニューヨークに行っているのを見て、女子としては結構羨ましいなって思っている」

神「自分はケガで（Ｕ―１７）Ｗ杯に行けなかったから、（佐藤が）Ｗ杯に出ていて、すっごい羨ましい。絶対いい経験になるって思っていたから。でも（練習参加などで）海外を経験して、フィジカル面では向こうの選手の方がすごいのは分かっていたけど、その中でもボールを持ってチームを落ち着かせたり、前につけたりっていう部分は、海外のチームでも自分にとっては強みになった。そういう部分をもっともっと出せるようになってきたら、海外でも活躍できるのかなって思う」

佐「（Ｕ―１７Ｗ杯では）日本の選手は結構小さい選手が多いので体格差は一番感じた。もっと筋トレとか頑張っていかないと。最後の（１―５で敗れた準々決勝の）北朝鮮戦は勢いに負けてしまった部分もある。１対１の守備は結構通用したなと思ったけど、ビルドアップや味方ともっと連携していくのは今の課題。もっとよくしていきたい」

神「将来は、欧州で活躍して、Ａ代表に入って、Ｗ杯で活躍したい。やっぱり前回の（カタール）Ｗ杯を見ていても、世界中が注目するし、盛り上がる。そこで優勝できたらすごいいろんな人に喜んでもらえるということを考えたら、やっぱり目指したいなって思うよね」

佐「一番大きい目標としては、なでしこジャパンに入って、Ｗ杯で優勝すること。（なでしこジャパンＤＦ）古賀塔子さんのようにセンターバックもサイドバックもできる選手を目指していきたい。そのためにチームで結果を残していきたい」