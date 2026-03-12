『呪術廻戦』伏黒恵、反撃 第10話あらすじ＆場面カット公開 高羽史彦キャラポスターも
テレビアニメ『呪術廻戦』の第3期「死滅回游 前編」（毎週木曜 深0：26）第10話（通算57話）「東京第1結界（4）」が、きょう12日にMBS・TBS系にて放送される。あわせて先行場面カット＆あらすじ、高羽史彦（※高＝はしごだか）のキャラクターポスターが公開された。
【画像】奔放で豪快！公開された『呪術廻戦』高羽史彦キャラクターポスター
第10話は、麗美に騙された伏黒が、日車のもとではなく過去の術師であるレジィたちのもとに連れてこられる。総則（ルール）追加のために得点を渡すよう要求するも交渉決裂となり、針・黄櫨を含めた3人との交戦に。
3対1で苦戦する中、他プレイヤーへの得点譲渡が可能となるルールが追加されたと、コガネがアナウンスする。それを聞いて覚悟を決めた伏黒は反撃を開始する。
高羽のキャラクターポスターは、「死滅回游」の泳者プレイヤーとして新たに覚醒した現代の術師・高羽の信念のままに全力で突き進む奔放で豪快な姿を映し出したビジュアルとなっている。東京第1結界コロニーでの活躍にも期待が高まる。
『呪術廻戦』は、ある強力な「呪物」の封印が解かれたことで、主人公の高校生・虎杖悠仁が、呪いをめぐる戦いの世界へと足を踏み入れるダークファンタジー。2018年3月〜24年9月にかけて『週刊少年ジャンプ』で連載されていた漫画が原作で、コミックスは累計発行部数1億5000万部を突破。
テレビアニメ第1期が20年10月〜21年3月に放送され、21年12月には劇場アニメ『劇場版 呪術廻戦 0』が公開されると、全世界興収265億円の大ヒットを記録。23年7月〜12月にはテレビアニメ第2期が放送された。そして、シリーズ続編となる第3期『呪術廻戦 死滅回游 前編』は、謎に包まれた史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ、呪術を与えられた者たちの殺し合いがダイナミックに描かれる。
