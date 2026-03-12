3児の母・MAX REINA、トヨタ“新車”納車の様子公開に反響「CMでやってた車にそのまま乗るの最高すぎ！」
ダンスボーカルグループ・MAXのREINA（47）が、グループのYouTubeサブチャンネル「【MAX】MTB まっく素のて〜げ〜ちゃんねる」に出演。新車が納車される様子を公開した。
【動画】「かっこいい！」「実用的」3児の母・MAX REINAの新たな愛車、トヨタ“新車”の全貌
冒頭、書類鍵の受け渡しから始まり、納車場所へ移動。愛車が見えると「あった〜」とテンションを爆上げ。REINAの新たな愛車になるのは、黒×白のトヨタ『ルーミー』。グループでCMに出演していた車で、対面するなり「荷室がMAX」とCMの決めぜりふを放った。「こうやってみるとおっきいね」と感動しつつ「こちらが私のマイカーです」と改めて紹介した。
その後、内外装を細かく見ながら、うれしそうなようすではしゃぐREINA。「乗り心地は最高です。すごい新車のにおいが（する）」とご満悦だった。そして最後に、花束を渡され、ディーラーの人たちと「荷室がMAX」ポーズで記念撮影。
ディーラーを出て、運転すると「全体的になめらか！最高です」「これからどんどんいろいろ使いこなして、変わっていく姿を楽しみにしてね」と話した。そして、最後に“愛車”のこだわりポイントとして「タイヤホイール」「トノカバー」「ツートンカラー」「大型アームレスト」「足元のライト」を挙げた。
この動画に「REINAちゃん納車おめでとうございます」「CMでやってた車にそのまま乗るの最高すぎ！」「新しい車♪テンション上がるよね〜」「納車おめでとう！バージョンアップ後の車内レポも楽しみにしてるよ〜」「ルーミーでライドオンタイムでんな」などのコメントが寄せられている。
