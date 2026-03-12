不倫報道の松本文科相陳謝の上で「家族間では整理がついている。全力で職責を尽くす」高市首相「一生懸命、職責を果たして」と大臣続投を後押し

一部報道で不倫疑惑が報じられた松本洋平文部科学相は12日、衆議院の予算委員会で、報道について陳謝した上で、大臣として「全力で職責を尽くす」と強調した。

松本文科相は、大臣就任以前に既婚女性と不倫関係となり、当時、衆議院議員会館の自らの事務所に女性を招き入れたなどと報じられている。

報道について松本氏は、「今回週刊誌に私の件が報道をされました。まずは、皆様方にお詫びを申し上げたい。本当に申し訳ございませんでした」と陳謝した。

一方、報道された内容については、「相手もあることでありますので、すべてにコメントをするということは、なかなか難しいということはご理解を賜りたい」と述べるにとどめた。

ただ、女性を事務所に招き入れたと報じられた部分については、、「過去の話であり、残念ながら議員会館に当該女性が来たかどうかの記録は残っていない。ただ、（事務所に）いらっしゃったのは事実だ。何をしたのかということだと思うが、そういう意味からすると、そうした（秩序を乱すとった）、規則に反するようなことがあったかと言われれば、私はないと申し上げたい」と強調した。

その上で、松本氏は、「報道された内容は、今現在の話ではなくて、過去の話であり、過去の段階において私自身が、妻や家族とは既に色々と話をしている。そして、妻からも大変大きな叱責を、当時された。私自身も、この件について真摯に謝罪をし受け入れてもらった。すでに家族間においては整理がついている」と述べた。

また、松本氏は、「しかしながら、改めて、こうして報道がなされ、多くの皆様方に大変な迷惑をかけたこと、とりわけ、私をこれまで地元で支援をしていただいた支援者の皆様方、また、改めて、家族そして関係をする皆様方に、本当に大変申し訳なく思っているところだ。大変反省し、皆様方からの大変厳しい声というものも受け止めている」と重ねて陳謝し、「信頼を回復をしていくことができるように、これからも全力を尽くして職責を尽くしたい」として、大臣辞任は否定した。

高市首相も、「松本大臣は、文部科学行政のスペシャリストとして、私が（大臣）就任をお願いした。一生懸命、職責を果たしてもらいたい」と述べた。