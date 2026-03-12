モスバーガー、“のり弁”シリーズ第2弾は「えび天丼風」 新作の『モスライスバーガー』を3・12よりオンライン発売
モスバーガーを展開するモスフードサービスは、冷凍商品「モスライスバーガー〈のり弁〉」の第2弾商品として『モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜」を発売する。販売は12日正午より、公式通販サイト「モス公式オンラインショップ〜Life with MOS〜」および「モス公式ショップ楽天市場店」で開始する。
2025年7月に登場した「モスライスバーガー〈のり弁〉」は、弁当の定番である“のり弁”をモスライスバーガーとしてアレンジした商品。発売以降、公式オンラインショップ「Life with MOS」で最大のヒット商品となり、従来の冷凍モスライスバーガーと比べて5倍以上の販売数を記録した。
今回発売する第2弾は、「えび天丼風」をテーマにした“のり弁”。えび天を3個使用し、蓮根磯辺揚げや、水菜・人参・玉ねぎの野菜かき揚げを合わせ、天丼のタレを2度掛けしたボリューム感のある仕立てとなっている。
さらに海苔も改良し、噛み切りやすさとくずれにくさを両立した「海苔巻き」スタイルを採用。電子レンジで温めると国産海苔の香ばしさが広がり、ワンハンドで“のり弁”の味わいを楽しめる商品として展開する。
5個入りセットのほか、同商品3個と『モスライスバーガー〈のり弁〉〜白身魚フライときんぴら〜』を組み合わせたセットなども用意する。
発売に合わせ、公式オンラインショップでは“3月12日＝モスの日”を記念したキャンペーンを実施。12日正午から25日午後11：59までの期間、4980円以上の購入で送料が無料となる。
【販売するセットと税込価格】
■『モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜』（5個入り）
・モス公式オンラインショップ：3900円
・モス公式ショップ楽天市場店：5000円
■『モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜』（3個入り）、『モスライスバーガー〈のり弁〉〜白身魚フライときんぴら〜』（2個入り）
・モス公式オンラインショップ：3640円
・モス公式ショップ楽天市場店：販売なし
■『モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜』（3個入り）、『モスライスバーガー〈のり弁〉〜白身魚フライときんぴら〜』（3個入り）
・モス公式オンラインショップ：販売なし
・モス公式ショップ楽天市場店：5390円
※モス公式ショップ楽天市場店の価格は送料込み。
※モス公式オンラインショップでは、上記商品価格以外に宅配料がかかる。宅配料は、クール便（冷凍）: 1200円。ただし、北海道、沖縄は400円の追加料金が発生する。1回の注文で商品代金8000円以上購入した場合は送料無料となる。
