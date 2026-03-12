侍ジャパン、決戦の地へ向かう機内の様子を大量公開 楽しげな姿が話題「高校生の修学旅行みたい」「花巻東の先輩後輩」
侍ジャパンが11日、公式インスタグラムを更新。決戦の地となるアメリカ・マイアミ国際空港へ向かう機内の様子を大量公開し、「修学旅行みあってかわいい」「高校生の修学旅行みたい」などと“修学旅行”のようだと話題となっている。
【写真】「高校生の修学旅行みたい」侍ジャパン公式が大量公開、決戦の地へ向かう楽しげな選手たち
投稿では「決戦の地・マイアミへ向かう機内の様子」とつづられ、3投稿に分けて合計21枚の写真を披露した。日本航空（JAL）のチャーター便で向かった侍ジャパン一同は、和気あいあいとした楽しげな雰囲気で、リラックスした様子を見せている。
大谷翔平と菊池雄星は通路を挟んだ隣の席に座り、花巻東高校の先輩&後輩コンビでグッドポーズ。佐藤輝明が源田壮亮にピッタリくっついたほほ笑ましい2ショットや、周東佑京が機内グッズを持ち満面の笑みを見せる姿、村上宗隆、岡本和真、小園海斗、近藤健介が座席に座った集合ショットなど、仲の良さが伝わる投稿となっていた。
コメント欄では、座席に座り落ち着いた様子を見せる吉田正尚に注目が集まり、「吉田選手のエルメスーーーー」「正尚の肌が綺麗すぎる…」「吉田正尚さんのスキンケア知りたい 毛穴一つなくツルツルピカピカ」「吉田選手は1人で静かに休息したいタイプかな」などの反響が集まっている。
ほかにも、楽しげな侍ジャパンの様子に「皆さんのイイ雰囲気が伝わってきます」「たのしそー」「花巻東の先輩後輩」「みんなで修学旅行見たいですねぇ」「相変わらずカズマと村上は隣同士だね」などの声が寄せられていた。
