Ｇカップ・東雲うみ、まさかのプラモ化で大反響 黒タイツ＆バニーガールに「争奪戦になりそう」「コトブキヤ製！？」
グラビアアイドルの東雲うみが11日、自身のXを更新。バニーガールの写真を投稿しながら、自身がプラモデル化したことを報告した。
【写真】気になる！プラモ化した姿と黒タイツ＆バニーガール姿の東雲うみ
定期的にグラビア撮影のオフショットを投稿しているが、今回は「プラモ化のお知らせなんと！雑誌の付録に、東雲うみのプラモデルが付きます！」と説明。
黒タイツを履いたバニーガール姿がプラモ化され「4月21日発売予定の月刊モデルグラフィックス5月号別冊「女性フィギュア スタートブック」付録は1/20スケール コトブキヤ製 東雲うみバニーガールプラモデル」と伝えた。
まさかのプラモ化報告にファンは「争奪戦になりそう。がんばらねば」「凄い企画ですね、モデラーさんの東雲うみさんにピッタリ企画」「1/20スケールでこのクオリティエグすぎて組み立てる手が震えそう」「しかもコトブキヤ製！？ものすごい情報量ですよ！」「え、めっちゃ欲しい！一般主婦が買っても大丈夫なのだろうか」などと驚いている。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
