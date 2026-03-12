ヒカル、女性化乳房症を告白 原因は不明…「最近不安状態だったので」
ユーチューバー・ヒカル（34）が12日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。女性化乳房症と診断されたことを明かした。
【動画】原因は不明…女性化乳房症を告白したヒカル
「最近めっちゃ嫌なことがあって」と切り出したヒカル。「乳首の方に異変を感じたんですよ」と右胸を差した。「乳首の周りがなんか張ってるなみたいな。押さえると痛かった」と振り返った。
「数ヶ月前から、ずっと続いていた」というが、「なんか病院行くの怖かったんで、すぐ治るもんだと思って放置していた」と話した。
ただ、症状は治らず病院に行くことに。触診やエコー検査などを行って「女性化乳房症。ホルモンバランスが崩れて張ったりするみたいな」と診断されたことを明かした。女性化乳房症は男性の乳腺組織がホルモンバランスの乱れが原因で異常発達し、乳房が膨らむ疾患で、ヒカルは10代、70代に多く、30代でも発症することがあると伝えた。
「原因はわからないです」と伝えられたといい、なぜホルモンバランスが崩れたかは分からなかったという。薬は処方されず、3、4ヶ月様子を見ることになったそう。
「最近不安状態だったので、解放されて安堵の状態であります」と心境も語っていた。
