研ナオコ、次期朝ドラ『風、薫る』の劇中カット公開 ロングヘアの役姿に反響「えっ、可愛い」「一瞬だけどセーラームーンっぽい」 初の朝ドラ出演で「語り」も担当

