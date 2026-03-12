国会では、来年度予算案をめぐり、与野党の激しい攻防が続いています。中継です。

野党側はさらなる審議時間の積み増しを求めていますが、与党側はあす、予算案を衆議院で可決し、参議院に送る構えを崩していません。

中道改革連合 階幹事長

「財政民主主義の趣旨から、質量ともに充実した予算審議は必要不可欠であります。これを犠牲にしてまで来年度予算の3月中の成立にこだわる必要はないものと考えます」

高市首相

「全ては国民の皆さまの安心のためにという思いは、これは与野党の皆さま共通だと思っております。国民の皆さまの生活に支障を生じさせないよう、（来年度予算案を）年度内に成立させていただけますように私どもも国会での審議に誠実に対応しております」

与党側は12日朝、予算案の審議を13日に終えることを改めて提案しましたが、野党側は「受け入れられない」と拒否しました。

野党側はさらにこの後の質疑で、松本文科相の不倫疑惑についても追及します。

野党側の対応でポイントになるのは、国民民主党です。参議院で少数与党である与党側は、予算案への賛成を呼びかけていますが、国民側は、賛成する環境を整えるために、来週16日まで審議を続けるよう求めています。

ただ、党内には「選挙前に年度内成立に協力すると与党と合意した以上、あす採決でも賛成した方がよい」との声もあります。

国民民主党は12日朝の会議で、幹部に判断を一任しましたが、難しい判断を迫られます。