54年前のホンダ“名車”の功績におぎやはぎ感心「すごいことしだんだね」 世界が驚いた“CVCCエンジン”を積んだホットハッチ
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、14日に放送される。アンコール放送となる今回は、ホンダ『オデッセイ』『N-BOX』の開発に従事した、自動車エンジニアの浅木泰昭氏が登場。栃木にあるホンダのミュージアム「ホンダコレクションホール」を訪れ、“技術のHONDA”の歴史をひもとく。
【最新場面カット】藤森慎吾も一時期愛車に…ホンダの歴史上“超重要な1台”の全貌
ホールを巡り、ホンダの歴史を語る上で外せないさまざまな車を見て回る一行。そのなかでも“超重要な1台”と位置づけられて紹介されたのが、1972年にデビューした“ホットハッチ”。厳しい規制のなか、搭載されたCVCCエンジンの環境性能に世界が驚いた名車で、おぎやはぎも登場するなり「これは重要」「ホンダといったらこれだよなー」と納得の表情。トヨタ、フォード、クライスラー、いすゞ自動車に技術供与されたこのエンジンのすごさを、浅木氏が解説すると、おぎやはぎも「すごいことしだんだね」と驚く。
その後、一行は浅木氏の運転で試乗。その車内で、浅木氏はある車について「続けられなかったのは痛恨」と後悔を口にする。
