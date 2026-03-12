元HKT48でタレント、モデルの村重杏奈（27）が11日放送の、テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜午前2時27分）に出演。現在の肩書きを問われてタレントを筆頭にする理由を話した。

Aマッソ加納から「今、なんて言ってるんですか、村重さんは。肩書きは？」と質問されて、村重は「タレント、モデルでやってます」と答えた。加納は「タレントが先なんですね」とあらためて聞くと、村重は首を縦に振って「で、元アイドル」とタレント、モデル、元アイドルの順番にこだわった。

加納が「アイドルの方で元アイドルって言われたくない方もいらっしゃるじゃないですか、それは良い？」と元アイドルの肩書きについて尋ねた。森重は「全然、言ってもらってかまわないんですけど、私のアイドル時代を知っている人が誰一人いなくて、何の曲だったんですか、って言われても選抜メンバーでもないし、マイクも死んでいたから、死にマイクに向かってずっと歌っていたから」と、スイッチの入っていないマイクが割り当てられていたアイドル時代を振り返った。

村重は2011年7月、13歳のときにHKT48の第1期メンバーオーディションに合格していた。