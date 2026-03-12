【本音レビュー】3COINS「携帯用洋服ブラシ」を試してみた！粘着テープ付きで花粉ケアにも使える
外出先でふと気づく、洋服に付着したほこりやペットの毛。特に濃い目のカラーの服だと糸クズやほこりが目立ちやすく、「出かける前にケアすればよかった……」と後悔することもありますよね。
そんな外出先で使う用として便利だと思い見つけたのが、3COINSの「携帯用洋服ブラシ」。花粉が飛び交う時期は、洋服に付着した花粉ケアにも活用できそうです。実際に使ってみたリアルな感想をレポートします。
3COINSの「携帯用洋服ブラシ」は、価格が税込550円。サイズは約高さ7cm×幅9.5cm×奥行き4cmと、手のひらに収まるコンパクトさです。
大人っぽくておしゃれなデザインも素敵ですが、このアイテムで注目すべきは「ほこり取りブラシ」と「粘着ロール」が一体化した2in1仕様なところ。
フタは、片手で中央のロゴ部分を押さえながら開きます。まず上段を開けると「粘着ロール」が出てきました。使用する際は、透明なテープとその下にある非粘着性の保護シートを剥がします。テープや保護シートは斜めカットになっているため、端から剥がすとやりやすいですよ。
下段を開けると、「ほこり取りブラシ」が付いていました。厚みもあり細かいほこりも逃さずキャッチしてくれそう。
ブラシで整えて、粘着ロールで総仕上げ
実際に試してみると、小さなほこり程度であれば下段の「ほこり取りブラシ」で軽くなでるだけできれいになりました。
ペットの毛など細かくて絡みつきやすいものには、上段の「粘着ロール」を使うのがおすすめです。また、花粉シーズンは外出後粘着テープを使えば服に付いた花粉が落とせるのもうれしい！
家族で外遊びをしたあとは、子どもの服に細かい草やほこりが付いていることもよくあるので、車の中や玄関に置いておくのも良さそうだと思いました。
卒園卒業、入園入学、お祝いごとの席などフォーマルな場所に行く際は、「全体をブラシでなでる→粘着ロールで総仕上げ」の二段使いで服ケアに望もうと思っています。
持ち運びやすいのも優秀
コンパクトサイズなので、常にバッグに入れて持ち運んでも負担になりません。カラビナ付きなので、バッグの外に付けても持ち運べますよ。落ち着いたマットカラーなので、どんなバッグにも自然と馴染んでくれるところも◎。
使ってみて気になったポイント
一方で気になった点は、ロール部分が小さいため広範囲のケアにはやや時間がかかること。「ゆっくり手入れする用」というより、どちらかというと「気になった部分をサッと整える」用途に向いていると感じました。
また、粘着ロールを外す際は、少しコツがいるため箱に書かれた解説を読んでおくのが安心です。粘替え用ロールはあらかじめ1本付属しているので、ストックをすぐ用意する必要がないのは助かりました。
バッグに忍ばせておきたい身だしなみケア
3COINSの「携帯用洋服ブラシ」は、「ほこり取りブラシ」と「粘着ロール」が一体になっていて、気になったときにサッと使える手軽さが印象的でした。外出先で身だしなみを整えたいとき、心強い味方になってくれそうです。
撮影、文・編集部