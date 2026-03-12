中島健人、岡田以蔵の孤独への共感が転機「精神性をさらに強くすることができた」 山田裕貴は土方歳三の“熱量”を意識
俳優の山田裕貴が主演を務め、人気コミックを実写化する、TBS×U-NEXT×THE SEVENグローバルプロジェクト『ちるらん 新撰組鎮魂歌』が26日、27日にTBS系で2夜連続放送、その後のエピソードがU-NEXTで独占配信される。これに先立ち、主人公で新撰組の副長・土方歳三役の山田と、歳三の宿敵であり盟友“人斬り以蔵”岡田以蔵役の中島健人が取材に応じた。山田は歳三の没年が自身のオファー当時の年齢と重なることを明かしつつ、現在の自分との熱量のギャップを告白。中島は同時期にグループ活動を卒業した自分の孤独を以蔵に重ねていたことを明かした。
同作は、幕末の京都を舞台に、最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生き様を、ド派手なアクションと、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた人気コミック『ちるらん 新撰組鎮魂歌』（漫画:橋本エイジ氏 原作:梅村真也氏）を原作とする初の実写化ドラマ。
■熱量と孤独 それぞれの役の解釈と挑戦
――これまでさまざまな時代劇作品で描かれている土方歳三と岡田以蔵というキャラクターですが、それぞれ自身が演じた役をどのように捉えていましたか。
山田：出演のオファーをいただいたときの僕の年齢が、ちょうど土方歳三の亡くなった年齢だったんです。そういったところにもご縁を感じて。とにかくもうがむしゃらに、もう明日死んでもいいぐらいの、そういう精神性で昔の自分を見ているようでした（笑）。
中島：すごいね。
山田：とにかくやりきれ！みたいな。でもそれははるか昔の僕で、そういった熱量をもう1回自分の中で呼び起こしたり、今思ってる僕の熱量と大きさは変わらないけど、別の感覚があって、そのギャップを埋めるのはすごく難しかったです。でも何より、「いや、関係ねえだろ」「やるっつったらやるんだよ」っていう勢いと、そういう思い切りのある人ってやっぱり好きだな、おもしろいなと。今逆にそれだけではなくなっていることにちょっと悲しさもあるけど。
結果やるって言ったらやるんだよと言って、僕もいろんな作品をやっているので、「あ、歳三と一緒か」と思いながら。あと、アクションの中で意識したのは、最初は我流で道場破りしている若造が武士になるというお話なので、アクションの中で、だんだん型ができるようになっていくとか、戦い方が変わっていくという変化をつけているんです。
最初はめちゃくちゃ荒くて、なんなら喧嘩か？くらいのアクションから始まるんですけど、U-NEXT最終話まで見てもらうと、成長を感じられると思います。そのリアルな変化をアクション部の園村（健介）監督も意識して作ってくれたので、すごく楽しかったですし、難しい部分でもありました。
中島：（自分と以蔵は）ちょっと似てるなと思いました。自分自身も新たなスタートを切ったタイミングで、マジョリティーに対して、1人で孤高の姿で挑まないといけない。世の中の認識している自分は「本当は違うのに…」みたいな、いろんな暗雲を切り開いていかないといけないタイミングで、この人斬りの役をやったんです。
自分が何かをわかってほしいんだ、伝えたいんだというタイミングで、土方に対する以蔵として臨めたので、本当の中島健人の姿と岡田以蔵の姿を重ねることができました。自分の以蔵として持つ刀には、実は中島健人としての意思も備わってたんじゃないかというくらい。脚本を読みながらもそうだし、お芝居をしながらもそうだけれども、当時の自分の、苦しみや悩みみたいなものも、刀とともに、そして以蔵とともに過ごせたんじゃないのかなと思うので、自分の魂を込めることができた役になったなと思っています。
――役を演じてみて、自分の中で新しく発見できた感覚はありましたか？
山田：発見というより再確認ですけど、動くということでしか熱量が生まれないんだと感じました。最初は無鉄砲に1人で、仲間は関係なしに突き進むイメージだった歳三ですが、現場で「この作品をきっかけにみんながこれからの俳優人生を切り開いていけるように」と思ったときに、「みんなのために頑張る」という感情が、ものすごく自然に生まれてきて。
それって新撰組の中にいる歳三と一緒で。一（はじめ／斉藤一）のためにとか、鋭三郎（阿比留）のためにとか、それこそ以蔵のためにみたいな、そういう思いが現場に行くといつも自然と生まれてきました。新撰組の中で仲間を想う歳三と、座長としての僕自身の感覚が重なりました。
中島：新撰組が「壬生狼」という名称で動いていた頃のシーンで、以蔵を一瞬見つけそうで見つけられない壬生狼を、遠目から見るという構図があったんです。それが本当に撮影当時の自分っぽくて。集団を見ているときの孤独な人間の気持ちというものを、実はあのときにすごく感じていて、切なくも、自分自身がここで今強くならないといけないんだという、ある種のターニングポイントになったんです。その当時は大変な時期ではあったんですけど、以蔵を乗り切れた、乗り越えることができたからこそ、新たなる作品の中で生き抜く力と作品に対して向き合うべき精神性を、さらに強くすることができたと思っています。
