モデルの高橋メアリージュン（38）が12日までにインスタグラムのストーリーズを更新。自身の結婚願望についてつづった。

高橋は11日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」に出演。“おひとり様の本音爆発SP”と題し、高橋は多くの人が集まる飲み会などが苦手で、途中でスッと帰ってしまうことなどを告白。海外にも1人で旅行することなどを語った。

また、結婚の話になり「最近は『結婚しないの？』って聞かれなくなりました。撮影現場でも男性キャストの方とかが『結婚願望ある？』ってみんなに聞いたりするんですけど、最後、私のターンだったんですけど、私には聞かずに終わったんです」とエピソードを披露。「『結婚しません』とは一切言っていないんですけど、聞かれなくなっちゃって…」と話していた。

今回の投稿では「ちなみにカットされていましたが、私は両親や周りで『結婚っていいよ』って話を聞く機会が多いので、結婚願望はある方です」と明言。「結婚式にも憧れるの 大好きな人たちがみんな集まるから」とした上で、「もちろんその後からが本番なんだけどさ！」と複雑な思いもにじませた。