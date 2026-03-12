櫻坂46・森田ひかるさん、お笑いコンビ・マユリカ(阪本・中谷)の二人が、Pokémon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会に登壇しました。

【写真を見る】【 櫻坂46・森田ひかる 】 ライブ終わりに愛用するグッズで マユリカ阪本と共感 狆般世鬚燭さん浴びた日に…瓠．櫂吋皀鷽裕ぅャラ・ホゲータと一緒に 牴眠体操





本イベントは、睡眠ゲームアプリ『Pokémon Sleep』がイベント翌日の３月１３日の「世界睡眠デー」に合わせ夜寝る前の心と体の緊張を緩める「ほげーたいそう」の発表を記念して行われたもの。







ポケモンの人気キャラクターのひとつ、のんびりやでマイペースな「ホゲータ」（ほのおワニポケモン）の性格を特徴にしたオリジナル体操は、東京家政大学人文学部の岡島義教授によって監修され、体にぎゅっと力を入れたあとに体を爐曚押銑瓩肇螢薀奪スさせる「筋弛緩法」を取り入れた本格的なもの。岡島教授によると、この体操を就寝前に行うことで、リラックスした猯匹ぬ欧雖瓩悗慮果が期待できるといいます。





大のポケモン好きで、特に「ホゲータ」が犧膿笋轡櫂吋皀鶚瓩里劼箸弔世箸い森田さんは、ホゲータ色のジャージやソックスで登場。

公開された爐曚押爾燭い修Ν瓩瞭芦茲廼Ρ蕕靴織曠押璽燭砲弔い騰爐箸砲くホゲータが可愛くて…瓩函⊃笋靴悗琉Δ止まらない様子。





イベント中、日ごろのリラックスタイム爐曚押爾塀峇岫瓩鯡笋錣譴真硬弔気鵑蓮頭皮ケア用のトゲのついたマッサージグッズを使っている瞬間の写真を公開。爛薀ぅ屬覆匹脳般世鬚燭さん浴びると目が疲れてしまうので、頭皮をほぐすことでリラックスして眠れるようになるのでよくやっています瓩範辰垢函中谷さんが「へぇ〜！」と関心を寄せる隣で、阪本さんは牴兇發笋辰討覘瓩箸泙気の共感。

さらに爐すすめは２個買うんですよ。2個買ってガ〜ッとマッサージすると(良い)。1個も十分良いけど、2個やったときのパワフルさエグいで瓩函⊃硬弔気鵑帆衒に伝授していました。

睡眠に関するトークセッション中、中谷さんは狄欧討い襪箸にめっちゃ何回も目が覚めるんですよ…瓩函日ごろの睡眠の悩みを告白。さらに狄欧討襪箸にね、「寝れへんなぁ」ってなって焦ってるとき、大体、眉間に力が入ってるんですよ。途中で気付いてスッと顔全体を緩めると眠れたりして…瓩函△△泙衫匹て眠が出来ていないことを明かしました。





３人は、スペシャルゲストとして登場した「ホゲータ」と共に、約７分間の「ほげー体操」を実施。





どのポーズも可愛らしい表情でリラックスしながら行う森田さんに対し、マユリカの二人からはストレッチで体を伸ばす際、体が硬く、思うように動かないのか爐い討討討董牒甅爐Δ錣，△△◆牒瓩覆匹箸Δ瓩声が起きる瞬間も。体全体を緩めるという、肝心の爐曚押辞瓮檗璽困里箸に白目を剥いていた阪本さんに会場からは笑いが起きていました。



体操を終えた森田さんは狢里ポカポカしてますし、すごくなんだかリラックスしてますね瓩箸砲辰海蝓爛薀ぅ崛阿世辰燭蠅垢瓦緊張する機会もあるので、「ほげーたいそう」を櫻坂46のメンバーにも広めて一緒にやって、みんなでいい睡眠をとれたらいいなと思っています瓩函∀辰靴泙靴拭

