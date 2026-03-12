医療技術大手・Strykerがサイバー攻撃を受けて世界的に機能停止、イランの学校に対するミサイル攻撃の報復と主張

医療技術大手・Strykerがサイバー攻撃を受けて世界的に機能停止、イランの学校に対するミサイル攻撃の報復と主張