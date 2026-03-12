King & Prince、『Myojo』レギュラー卒業 表紙は2人で1つの“金メダル”かじる密着カット「海人のほっぺはあったかかった」
King & Princeが、21日発売のアイドル雑誌『Myojo』5月号（集英社）通常版・ちっこい版の表紙と裏表紙を飾る。永瀬廉は14年4ヶ月、高橋海人（高＝はしごだか）は12年7ヶ月にわたって登場してきた同誌のレギュラーを今号をもって卒業する。通常版はそんな2人の門出を祝した金メダル表紙。デニムの双子コーディネートを着用し、チークを入れたほっぺたをくっつけあいながら1つの金メダルをかじる、密着カットとなっている。
【写真】晩餐会をイメージし、ちょっぴり大人びた表情の“れんかい”
「今日の俺たちはむき出しだったよ！」（高橋）、「海人のほっぺはあったかかった」（永瀬）と言うほどの距離感が見どころに。通常版の裏表紙は、2人そろって花を舌にのせて子どものように笑う、キュートすぎるカットを採用した。
ちっこい版の表紙は、晩さん会をイメージして撮影。レースのグローブや大きなリボンタイをまとった、春らしいロマンチックなドレスアップスタイルの2人が、花をさしたフォークを口元に添えるコンセプチュアルな美麗カットに。ちっこい版の裏表紙はガラっと雰囲気を変え、白シャツ、黒ネクタイ、リムレスメガネというクールな双子コーディネートを着用。表裏でギャップを楽しむことができる仕様となる。
中面では、King & Prince、ティアラ（ファンネーム）、「Myojo」が互いに賞を贈りあう『いただきたい！ さしあげたい！ れんかいAWARD、発表!!』を12ページで特集。過去の座談会迷言集や恒例の“くじびきトーク“などに加え、“れん⇔かいBIGLOVE賞”、“ティアラは◆◆◆（※ハートマーク3つ）で賞“と称し、愛の言葉をたっぷり語る座談会も敢行。
同誌での2人の歴史を振り返りつつ、東京ドーム公演で話題になった“Myojoジャンプ”の軌跡と最新の“Myojoジャンプ”カットも収録するなど、読みごたえも見ごたえもバツグン。レギュラー登場ラストとなる今回も、いつも通り爆笑の絶えない“れんかいワールド”が繰り広げられた、多幸感あふれる特集に。また、永瀬のソロ連載『日日恋廉』もレギュラー最終回。拡大版で届ける。
また、好評連載『SixTONES “if“ Photo Theater』の5回目は、ジェシーが登場。ダンスのコソ練をのぞいているかのような、エモーショナルな瞬間を8ページにわたって切りとる。大特集は『俺の黒歴史』。デビュー組からジュニアまでの失敗談やイキりエピソードなどの、笑える“黒歴史“と憧れの先輩に感動した“白歴史“を集めた。また、第32回あなたが選ぶジュニア大賞の新部門“いちばんバブい“の上位にランクインしたジュニアが登場する、厚紙カード『ばぶばぶカード』もついてくる。
※通常版とちっこい版で本誌の内容は同一。表紙、裏表紙、厚紙カードは写真＆デザインが異なる。
